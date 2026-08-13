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KPHO: KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

23.02 USD 0.91 (4.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KPHO汇率已更改4.12%。当日，交易品种以低点23.02和高点23.02进行交易。

关注KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KPHO股票今天的价格是多少？

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票今天的定价为23.02。它在23.02 - 23.02范围内交易，昨天的收盘价为22.11，交易量达到1。KPHO的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票是否支付股息？

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF目前的价值为23.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.12%和USD。实时查看图表以跟踪KPHO走势。

如何购买KPHO股票？

您可以以23.02的当前价格购买KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票。订单通常设置在23.02或23.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KPHO的实时图表更新。

如何投资KPHO股票？

投资KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF需要考虑年度范围20.87 - 26.38和当前价格23.02。许多人在以23.02或23.32下订单之前，会比较4.02%和。实时查看KPHO价格图表，了解每日变化。

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF的最高价格是26.38。在20.87 - 26.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF的绩效。

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF（KPHO）的最低价格为20.87。将其与当前的23.02和20.87 - 26.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KPHO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KPHO股票是什么时候拆分的？

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.11和-9.12%中可见。

日范围
23.02 23.02
年范围
20.87 26.38
前一天收盘价
22.11
开盘价
23.02
卖价
23.02
买价
23.32
最低价
23.02
最高价
23.02
交易量
1
日变化
4.12%
月变化
4.02%
6个月变化
-8.54%
年变化
-9.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%