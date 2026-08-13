KPHO股票今天的价格是多少？ KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票今天的定价为23.02。它在23.02 - 23.02范围内交易，昨天的收盘价为22.11，交易量达到1。KPHO的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票是否支付股息？ KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF目前的价值为23.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.12%和USD。实时查看图表以跟踪KPHO走势。

如何购买KPHO股票？ 您可以以23.02的当前价格购买KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票。订单通常设置在23.02或23.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KPHO的实时图表更新。

如何投资KPHO股票？ 投资KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF需要考虑年度范围20.87 - 26.38和当前价格23.02。许多人在以23.02或23.32下订单之前，会比较4.02%和。实时查看KPHO价格图表，了解每日变化。

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF的最高价格是26.38。在20.87 - 26.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF的绩效。

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票的最低价格是多少？ KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF（KPHO）的最低价格为20.87。将其与当前的23.02和20.87 - 26.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KPHO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。