KPHO: KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
今日KPHO汇率已更改4.12%。当日，交易品种以低点23.02和高点23.02进行交易。
关注KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KPHO股票今天的价格是多少？
KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票今天的定价为23.02。它在23.02 - 23.02范围内交易，昨天的收盘价为22.11，交易量达到1。KPHO的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票是否支付股息？
KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF目前的价值为23.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.12%和USD。实时查看图表以跟踪KPHO走势。
如何购买KPHO股票？
您可以以23.02的当前价格购买KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票。订单通常设置在23.02或23.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KPHO的实时图表更新。
如何投资KPHO股票？
投资KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF需要考虑年度范围20.87 - 26.38和当前价格23.02。许多人在以23.02或23.32下订单之前，会比较4.02%和。实时查看KPHO价格图表，了解每日变化。
KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF的最高价格是26.38。在20.87 - 26.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF的绩效。
KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF（KPHO）的最低价格为20.87。将其与当前的23.02和20.87 - 26.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KPHO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KPHO股票是什么时候拆分的？
KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.11和-9.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.11
- 开盘价
- 23.02
- 卖价
- 23.02
- 买价
- 23.32
- 最低价
- 23.02
- 最高价
- 23.02
- 交易量
- 1
- 日变化
- 4.12%
- 月变化
- 4.02%
- 6个月变化
- -8.54%
- 年变化
- -9.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%