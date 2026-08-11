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KOOL: North Shore Equity Rotation ETF
Курс KOOL за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.68, а максимальная — 14.84.
Следите за динамикой North Shore Equity Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KOOL сегодня?
North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) сегодня оценивается на уровне 14.79. Инструмент торгуется в пределах 14.68 - 14.84, вчерашнее закрытие составило 14.71, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KOOL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям North Shore Equity Rotation ETF?
North Shore Equity Rotation ETF в настоящее время оценивается в 14.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.12% и USD. Отслеживайте движения KOOL на графике в реальном времени.
Как купить акции KOOL?
Вы можете купить акции North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) по текущей цене 14.79. Ордера обычно размещаются около 14.79 или 15.09, тогда как 7 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KOOL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KOOL?
Инвестирование в North Shore Equity Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 12.71 - 14.84 и текущей цены 14.79. Многие сравнивают 2.49% и 10.29% перед размещением ордеров на 14.79 или 15.09. Изучайте ежедневные изменения цены KOOL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции North Shore Equity Rotation ETF?
Самая высокая цена North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) за последний год составила 14.84. Акции заметно колебались в пределах 12.71 - 14.84, сравнение с 14.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику North Shore Equity Rotation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции North Shore Equity Rotation ETF?
Самая низкая цена North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) за год составила 12.71. Сравнение с текущими 14.79 и 12.71 - 14.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KOOL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KOOL?
В прошлом North Shore Equity Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.71 и 11.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.71
- Open
- 14.74
- Bid
- 14.79
- Ask
- 15.09
- Low
- 14.68
- High
- 14.84
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- 10.29%
- Годовое изменение
- 11.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%