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KOOL: North Shore Equity Rotation ETF

14.79 USD 0.08 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KOOL за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.68, а максимальная — 14.84.

Следите за динамикой North Shore Equity Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KOOL сегодня?

North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) сегодня оценивается на уровне 14.79. Инструмент торгуется в пределах 14.68 - 14.84, вчерашнее закрытие составило 14.71, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KOOL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям North Shore Equity Rotation ETF?

North Shore Equity Rotation ETF в настоящее время оценивается в 14.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.12% и USD. Отслеживайте движения KOOL на графике в реальном времени.

Как купить акции KOOL?

Вы можете купить акции North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) по текущей цене 14.79. Ордера обычно размещаются около 14.79 или 15.09, тогда как 7 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KOOL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KOOL?

Инвестирование в North Shore Equity Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 12.71 - 14.84 и текущей цены 14.79. Многие сравнивают 2.49% и 10.29% перед размещением ордеров на 14.79 или 15.09. Изучайте ежедневные изменения цены KOOL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции North Shore Equity Rotation ETF?

Самая высокая цена North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) за последний год составила 14.84. Акции заметно колебались в пределах 12.71 - 14.84, сравнение с 14.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику North Shore Equity Rotation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции North Shore Equity Rotation ETF?

Самая низкая цена North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) за год составила 12.71. Сравнение с текущими 14.79 и 12.71 - 14.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KOOL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KOOL?

В прошлом North Shore Equity Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.71 и 11.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.68 14.84
Годовой диапазон
12.71 14.84
Предыдущее закрытие
14.71
Open
14.74
Bid
14.79
Ask
15.09
Low
14.68
High
14.84
Объем
7
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
10.29%
Годовое изменение
11.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%