KOOL: 热动力医疗
今日KOOL汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点14.76和高点14.84进行交易。
关注热动力医疗动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
KOOL股票今天的价格是多少？
热动力医疗股票今天的定价为14.76。它在14.76 - 14.84范围内交易，昨天的收盘价为14.79，交易量达到5。KOOL的实时价格图表显示了这些更新。
热动力医疗股票是否支付股息？
热动力医疗目前的价值为14.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.89%和USD。实时查看图表以跟踪KOOL走势。
如何购买KOOL股票？
您可以以14.76的当前价格购买热动力医疗股票。订单通常设置在14.76或15.06附近，而5和-0.54%显示市场活动。立即关注KOOL的实时图表更新。
如何投资KOOL股票？
投资热动力医疗需要考虑年度范围12.71 - 14.84和当前价格14.76。许多人在以14.76或15.06下订单之前，会比较2.29%和。实时查看KOOL价格图表，了解每日变化。
热动力医疗股票的最高价格是多少？
在过去一年中，热动力医疗的最高价格是14.84。在12.71 - 14.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪热动力医疗的绩效。
热动力医疗股票的最低价格是多少？
热动力医疗（KOOL）的最低价格为12.71。将其与当前的14.76和12.71 - 14.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KOOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KOOL股票是什么时候拆分的？
热动力医疗历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.79和10.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.79
- 开盘价
- 14.84
- 卖价
- 14.76
- 买价
- 15.06
- 最低价
- 14.76
- 最高价
- 14.84
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 2.29%
- 6个月变化
- 10.07%
- 年变化
- 10.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%