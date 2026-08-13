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KOOL: 热动力医疗

14.76 USD 0.03 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KOOL汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点14.76和高点14.84进行交易。

关注热动力医疗动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

KOOL股票今天的价格是多少？

热动力医疗股票今天的定价为14.76。它在14.76 - 14.84范围内交易，昨天的收盘价为14.79，交易量达到5。KOOL的实时价格图表显示了这些更新。

热动力医疗股票是否支付股息？

热动力医疗目前的价值为14.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.89%和USD。实时查看图表以跟踪KOOL走势。

如何购买KOOL股票？

您可以以14.76的当前价格购买热动力医疗股票。订单通常设置在14.76或15.06附近，而5和-0.54%显示市场活动。立即关注KOOL的实时图表更新。

如何投资KOOL股票？

投资热动力医疗需要考虑年度范围12.71 - 14.84和当前价格14.76。许多人在以14.76或15.06下订单之前，会比较2.29%和。实时查看KOOL价格图表，了解每日变化。

热动力医疗股票的最高价格是多少？

在过去一年中，热动力医疗的最高价格是14.84。在12.71 - 14.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪热动力医疗的绩效。

热动力医疗股票的最低价格是多少？

热动力医疗（KOOL）的最低价格为12.71。将其与当前的14.76和12.71 - 14.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KOOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KOOL股票是什么时候拆分的？

热动力医疗历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.79和10.89%中可见。

日范围
14.76 14.84
年范围
12.71 14.84
前一天收盘价
14.79
开盘价
14.84
卖价
14.76
买价
15.06
最低价
14.76
最高价
14.84
交易量
5
日变化
-0.20%
月变化
2.29%
6个月变化
10.07%
年变化
10.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%