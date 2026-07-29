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KOMP: SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
Курс KOMP за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.21, а максимальная — 70.78.
Следите за динамикой SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KOMP сегодня?
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) сегодня оценивается на уровне 70.21. Инструмент торгуется в пределах 70.21 - 70.78, вчерашнее закрытие составило 70.58, а торговый объем достиг 121. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KOMP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF?
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF в настоящее время оценивается в 70.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.26% и USD. Отслеживайте движения KOMP на графике в реальном времени.
Как купить акции KOMP?
Вы можете купить акции SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) по текущей цене 70.21. Ордера обычно размещаются около 70.21 или 70.51, тогда как 121 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KOMP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KOMP?
Инвестирование в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF предполагает учет годового диапазона 55.72 - 75.59 и текущей цены 70.21. Многие сравнивают 6.78% и 14.15% перед размещением ордеров на 70.21 или 70.51. Изучайте ежедневные изменения цены KOMP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) за последний год составила 75.59. Акции заметно колебались в пределах 55.72 - 75.59, сравнение с 70.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) за год составила 55.72. Сравнение с текущими 70.21 и 55.72 - 75.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KOMP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KOMP?
В прошлом SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.58 и 12.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 70.58
- Open
- 70.57
- Bid
- 70.21
- Ask
- 70.51
- Low
- 70.21
- High
- 70.78
- Объем
- 121
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 6.78%
- 6-месячное изменение
- 14.15%
- Годовое изменение
- 12.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%