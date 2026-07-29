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KOMP: SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

70.21 USD 0.37 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KOMP за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.21, а максимальная — 70.78.

Следите за динамикой SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KOMP сегодня?

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) сегодня оценивается на уровне 70.21. Инструмент торгуется в пределах 70.21 - 70.78, вчерашнее закрытие составило 70.58, а торговый объем достиг 121. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KOMP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF?

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF в настоящее время оценивается в 70.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.26% и USD. Отслеживайте движения KOMP на графике в реальном времени.

Как купить акции KOMP?

Вы можете купить акции SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) по текущей цене 70.21. Ордера обычно размещаются около 70.21 или 70.51, тогда как 121 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KOMP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KOMP?

Инвестирование в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF предполагает учет годового диапазона 55.72 - 75.59 и текущей цены 70.21. Многие сравнивают 6.78% и 14.15% перед размещением ордеров на 70.21 или 70.51. Изучайте ежедневные изменения цены KOMP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) за последний год составила 75.59. Акции заметно колебались в пределах 55.72 - 75.59, сравнение с 70.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) за год составила 55.72. Сравнение с текущими 70.21 и 55.72 - 75.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KOMP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KOMP?

В прошлом SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.58 и 12.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
70.21 70.78
Годовой диапазон
55.72 75.59
Предыдущее закрытие
70.58
Open
70.57
Bid
70.21
Ask
70.51
Low
70.21
High
70.78
Объем
121
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
6.78%
6-месячное изменение
14.15%
Годовое изменение
12.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%