报价部分
货币 / KOMP
回到股票

KOMP: SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

70.68 USD 0.47 (0.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KOMP汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点70.61和高点71.16进行交易。

关注SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KOMP新闻

常见问题解答

KOMP股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF股票今天的定价为70.68。它在70.61 - 71.16范围内交易，昨天的收盘价为70.21，交易量达到46。KOMP的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF目前的价值为70.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.02%和USD。实时查看图表以跟踪KOMP走势。

如何购买KOMP股票？

您可以以70.68的当前价格购买SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF股票。订单通常设置在70.68或70.98附近，而46和0.08%显示市场活动。立即关注KOMP的实时图表更新。

如何投资KOMP股票？

投资SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF需要考虑年度范围55.72 - 75.59和当前价格70.68。许多人在以70.68或70.98下订单之前，会比较7.50%和。实时查看KOMP价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF的最高价格是75.59。在55.72 - 75.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF的绩效。

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF（KOMP）的最低价格为55.72。将其与当前的70.68和55.72 - 75.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KOMP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KOMP股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、70.21和13.02%中可见。

日范围
70.61 71.16
年范围
55.72 75.59
前一天收盘价
70.21
开盘价
70.62
卖价
70.68
买价
70.98
最低价
70.61
最高价
71.16
交易量
46
日变化
0.67%
月变化
7.50%
6个月变化
14.92%
年变化
13.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%