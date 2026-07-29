KOMP: SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
今日KOMP汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点70.61和高点71.16进行交易。
关注SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KOMP股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF股票今天的定价为70.68。它在70.61 - 71.16范围内交易，昨天的收盘价为70.21，交易量达到46。KOMP的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF目前的价值为70.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.02%和USD。实时查看图表以跟踪KOMP走势。
如何购买KOMP股票？
您可以以70.68的当前价格购买SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF股票。订单通常设置在70.68或70.98附近，而46和0.08%显示市场活动。立即关注KOMP的实时图表更新。
如何投资KOMP股票？
投资SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF需要考虑年度范围55.72 - 75.59和当前价格70.68。许多人在以70.68或70.98下订单之前，会比较7.50%和。实时查看KOMP价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF的最高价格是75.59。在55.72 - 75.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF的绩效。
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF股票的最低价格是多少？
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF（KOMP）的最低价格为55.72。将其与当前的70.68和55.72 - 75.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KOMP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KOMP股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、70.21和13.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 70.21
- 开盘价
- 70.62
- 卖价
- 70.68
- 买价
- 70.98
- 最低价
- 70.61
- 最高价
- 71.16
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.67%
- 月变化
- 7.50%
- 6个月变化
- 14.92%
- 年变化
- 13.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%