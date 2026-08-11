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KOID: KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF
Курс KOID за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.55, а максимальная — 39.07.
Следите за динамикой KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KOID сегодня?
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) сегодня оценивается на уровне 38.58. Инструмент торгуется в пределах 38.55 - 39.07, вчерашнее закрытие составило 39.08, а торговый объем достиг 217. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KOID в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF?
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF в настоящее время оценивается в 38.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.29% и USD. Отслеживайте движения KOID на графике в реальном времени.
Как купить акции KOID?
Вы можете купить акции KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) по текущей цене 38.58. Ордера обычно размещаются около 38.58 или 38.88, тогда как 217 и -1.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KOID на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KOID?
Инвестирование в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF предполагает учет годового диапазона 27.79 - 43.32 и текущей цены 38.58. Многие сравнивают 4.44% и 9.35% перед размещением ордеров на 38.58 или 38.88. Изучайте ежедневные изменения цены KOID на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF?
Самая высокая цена KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) за последний год составила 43.32. Акции заметно колебались в пределах 27.79 - 43.32, сравнение с 39.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF?
Самая низкая цена KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) за год составила 27.79. Сравнение с текущими 38.58 и 27.79 - 43.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KOID во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KOID?
В прошлом KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.08 и 30.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.08
- Open
- 39.07
- Bid
- 38.58
- Ask
- 38.88
- Low
- 38.55
- High
- 39.07
- Объем
- 217
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- 4.44%
- 6-месячное изменение
- 9.35%
- Годовое изменение
- 30.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%