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KOCT: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October
Курс KOCT за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.85, а максимальная — 37.95.
Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KOCT сегодня?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) сегодня оценивается на уровне 37.88. Инструмент торгуется в пределах 37.85 - 37.95, вчерашнее закрытие составило 37.84, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KOCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 37.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.63% и USD. Отслеживайте движения KOCT на графике в реальном времени.
Как купить акции KOCT?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) по текущей цене 37.88. Ордера обычно размещаются около 37.88 или 38.18, тогда как 6 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KOCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KOCT?
Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 31.78 - 37.95 и текущей цены 37.88. Многие сравнивают 0.61% и 9.38% перед размещением ордеров на 37.88 или 38.18. Изучайте ежедневные изменения цены KOCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October?
Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) за последний год составила 37.95. Акции заметно колебались в пределах 31.78 - 37.95, сравнение с 37.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October?
Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) за год составила 31.78. Сравнение с текущими 37.88 и 31.78 - 37.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KOCT?
В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.84 и 18.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.84
- Open
- 37.90
- Bid
- 37.88
- Ask
- 38.18
- Low
- 37.85
- High
- 37.95
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- 9.38%
- Годовое изменение
- 18.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%