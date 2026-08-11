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KOCT: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

37.88 USD 0.04 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KOCT за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.85, а максимальная — 37.95.

Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KOCT сегодня?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) сегодня оценивается на уровне 37.88. Инструмент торгуется в пределах 37.85 - 37.95, вчерашнее закрытие составило 37.84, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 37.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.63% и USD. Отслеживайте движения KOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции KOCT?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) по текущей цене 37.88. Ордера обычно размещаются около 37.88 или 38.18, тогда как 6 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KOCT?

Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 31.78 - 37.95 и текущей цены 37.88. Многие сравнивают 0.61% и 9.38% перед размещением ордеров на 37.88 или 38.18. Изучайте ежедневные изменения цены KOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October?

Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) за последний год составила 37.95. Акции заметно колебались в пределах 31.78 - 37.95, сравнение с 37.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October?

Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) за год составила 31.78. Сравнение с текущими 37.88 и 31.78 - 37.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KOCT?

В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.84 и 18.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.85 37.95
Годовой диапазон
31.78 37.95
Предыдущее закрытие
37.84
Open
37.90
Bid
37.88
Ask
38.18
Low
37.85
High
37.95
Объем
6
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
9.38%
Годовое изменение
18.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%