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KOCT: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

37.86 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KOCT汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点37.85和高点37.91进行交易。

关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KOCT股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October股票今天的定价为37.86。它在37.85 - 37.91范围内交易，昨天的收盘价为37.88，交易量达到6。KOCT的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October股票是否支付股息？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October目前的价值为37.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.57%和USD。实时查看图表以跟踪KOCT走势。

如何购买KOCT股票？

您可以以37.86的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October股票。订单通常设置在37.86或38.16附近，而6和0.03%显示市场活动。立即关注KOCT的实时图表更新。

如何投资KOCT股票？

投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October需要考虑年度范围31.78 - 37.95和当前价格37.86。许多人在以37.86或38.16下订单之前，会比较0.56%和。实时查看KOCT价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October的最高价格是37.95。在31.78 - 37.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October的绩效。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October（KOCT）的最低价格为31.78。将其与当前的37.86和31.78 - 37.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KOCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KOCT股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.88和18.57%中可见。

日范围
37.85 37.91
年范围
31.78 37.95
前一天收盘价
37.88
开盘价
37.85
卖价
37.86
买价
38.16
最低价
37.85
最高价
37.91
交易量
6
日变化
-0.05%
月变化
0.56%
6个月变化
9.33%
年变化
18.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%