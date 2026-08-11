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KNRX: KNOREX LTD.

0.39 USD 0.01 (2.63%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KNRX за сегодня изменился на 2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.35, а максимальная — 0.39.

Следите за динамикой KNOREX LTD.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KNRX сегодня?

KNOREX LTD. (KNRX) сегодня оценивается на уровне 0.39. Инструмент торгуется в пределах 0.35 - 0.39, вчерашнее закрытие составило 0.38, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNRX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KNOREX LTD.?

KNOREX LTD. в настоящее время оценивается в 0.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.57% и USD. Отслеживайте движения KNRX на графике в реальном времени.

Как купить акции KNRX?

Вы можете купить акции KNOREX LTD. (KNRX) по текущей цене 0.39. Ордера обычно размещаются около 0.39 или 0.69, тогда как 9 и 8.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNRX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KNRX?

Инвестирование в KNOREX LTD. предполагает учет годового диапазона 0.31 - 3.98 и текущей цены 0.39. Многие сравнивают -2.50% и -60.84% перед размещением ордеров на 0.39 или 0.69. Изучайте ежедневные изменения цены KNRX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KNOREX LTD.?

Самая высокая цена KNOREX LTD. (KNRX) за последний год составила 3.98. Акции заметно колебались в пределах 0.31 - 3.98, сравнение с 0.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KNOREX LTD. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KNOREX LTD.?

Самая низкая цена KNOREX LTD. (KNRX) за год составила 0.31. Сравнение с текущими 0.39 и 0.31 - 3.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNRX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KNRX?

В прошлом KNOREX LTD. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.38 и -89.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.35 0.39
Годовой диапазон
0.31 3.98
Предыдущее закрытие
0.38
Open
0.36
Bid
0.39
Ask
0.69
Low
0.35
High
0.39
Объем
9
Дневное изменение
2.63%
Месячное изменение
-2.50%
6-месячное изменение
-60.84%
Годовое изменение
-89.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%