Курс KNRX за сегодня изменился на 2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.35, а максимальная — 0.39.

Следите за динамикой KNOREX LTD.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.