- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KNRX: KNOREX LTD.
Курс KNRX за сегодня изменился на 2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.35, а максимальная — 0.39.
Следите за динамикой KNOREX LTD.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KNRX сегодня?
KNOREX LTD. (KNRX) сегодня оценивается на уровне 0.39. Инструмент торгуется в пределах 0.35 - 0.39, вчерашнее закрытие составило 0.38, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNRX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KNOREX LTD.?
KNOREX LTD. в настоящее время оценивается в 0.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.57% и USD. Отслеживайте движения KNRX на графике в реальном времени.
Как купить акции KNRX?
Вы можете купить акции KNOREX LTD. (KNRX) по текущей цене 0.39. Ордера обычно размещаются около 0.39 или 0.69, тогда как 9 и 8.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNRX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KNRX?
Инвестирование в KNOREX LTD. предполагает учет годового диапазона 0.31 - 3.98 и текущей цены 0.39. Многие сравнивают -2.50% и -60.84% перед размещением ордеров на 0.39 или 0.69. Изучайте ежедневные изменения цены KNRX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KNOREX LTD.?
Самая высокая цена KNOREX LTD. (KNRX) за последний год составила 3.98. Акции заметно колебались в пределах 0.31 - 3.98, сравнение с 0.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KNOREX LTD. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KNOREX LTD.?
Самая низкая цена KNOREX LTD. (KNRX) за год составила 0.31. Сравнение с текущими 0.39 и 0.31 - 3.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNRX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KNRX?
В прошлом KNOREX LTD. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.38 и -89.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.38
- Open
- 0.36
- Bid
- 0.39
- Ask
- 0.69
- Low
- 0.35
- High
- 0.39
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 2.63%
- Месячное изменение
- -2.50%
- 6-месячное изменение
- -60.84%
- Годовое изменение
- -89.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%