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KNRX: KNOREX LTD.

0.36 USD 0.03 (7.69%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KNRX汇率已更改-7.69%。当日，交易品种以低点0.35和高点0.36进行交易。

关注KNOREX LTD.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KNRX股票今天的价格是多少？

KNOREX LTD.股票今天的定价为0.36。它在0.35 - 0.36范围内交易，昨天的收盘价为0.39，交易量达到9。KNRX的实时价格图表显示了这些更新。

KNOREX LTD.股票是否支付股息？

KNOREX LTD.目前的价值为0.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.37%和USD。实时查看图表以跟踪KNRX走势。

如何购买KNRX股票？

您可以以0.36的当前价格购买KNOREX LTD.股票。订单通常设置在0.36或0.66附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注KNRX的实时图表更新。

如何投资KNRX股票？

投资KNOREX LTD.需要考虑年度范围0.31 - 3.98和当前价格0.36。许多人在以0.36或0.66下订单之前，会比较-10.00%和。实时查看KNRX价格图表，了解每日变化。

KNOREX LTD.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KNOREX LTD.的最高价格是3.98。在0.31 - 3.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KNOREX LTD.的绩效。

KNOREX LTD.股票的最低价格是多少？

KNOREX LTD.（KNRX）的最低价格为0.31。将其与当前的0.36和0.31 - 3.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KNRX股票是什么时候拆分的？

KNOREX LTD.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.39和-90.37%中可见。

日范围
0.35 0.36
年范围
0.31 3.98
前一天收盘价
0.39
开盘价
0.36
卖价
0.36
买价
0.66
最低价
0.35
最高价
0.36
交易量
9
日变化
-7.69%
月变化
-10.00%
6个月变化
-63.86%
年变化
-90.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%