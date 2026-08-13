KNRX: KNOREX LTD.
今日KNRX汇率已更改-7.69%。当日，交易品种以低点0.35和高点0.36进行交易。
关注KNOREX LTD.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KNRX股票今天的价格是多少？
KNOREX LTD.股票今天的定价为0.36。它在0.35 - 0.36范围内交易，昨天的收盘价为0.39，交易量达到9。KNRX的实时价格图表显示了这些更新。
KNOREX LTD.股票是否支付股息？
KNOREX LTD.目前的价值为0.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.37%和USD。实时查看图表以跟踪KNRX走势。
如何购买KNRX股票？
您可以以0.36的当前价格购买KNOREX LTD.股票。订单通常设置在0.36或0.66附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注KNRX的实时图表更新。
如何投资KNRX股票？
投资KNOREX LTD.需要考虑年度范围0.31 - 3.98和当前价格0.36。许多人在以0.36或0.66下订单之前，会比较-10.00%和。实时查看KNRX价格图表，了解每日变化。
KNOREX LTD.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KNOREX LTD.的最高价格是3.98。在0.31 - 3.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KNOREX LTD.的绩效。
KNOREX LTD.股票的最低价格是多少？
KNOREX LTD.（KNRX）的最低价格为0.31。将其与当前的0.36和0.31 - 3.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KNRX股票是什么时候拆分的？
KNOREX LTD.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.39和-90.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.39
- 开盘价
- 0.36
- 卖价
- 0.36
- 买价
- 0.66
- 最低价
- 0.35
- 最高价
- 0.36
- 交易量
- 9
- 日变化
- -7.69%
- 月变化
- -10.00%
- 6个月变化
- -63.86%
- 年变化
- -90.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%