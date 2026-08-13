KNRX股票今天的价格是多少？ KNOREX LTD.股票今天的定价为0.36。它在0.35 - 0.36范围内交易，昨天的收盘价为0.39，交易量达到9。KNRX的实时价格图表显示了这些更新。

KNOREX LTD.股票是否支付股息？ KNOREX LTD.目前的价值为0.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.37%和USD。实时查看图表以跟踪KNRX走势。

如何购买KNRX股票？ 您可以以0.36的当前价格购买KNOREX LTD.股票。订单通常设置在0.36或0.66附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注KNRX的实时图表更新。

如何投资KNRX股票？ 投资KNOREX LTD.需要考虑年度范围0.31 - 3.98和当前价格0.36。许多人在以0.36或0.66下订单之前，会比较-10.00%和。实时查看KNRX价格图表，了解每日变化。

KNOREX LTD.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，KNOREX LTD.的最高价格是3.98。在0.31 - 3.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KNOREX LTD.的绩效。

KNOREX LTD.股票的最低价格是多少？ KNOREX LTD.（KNRX）的最低价格为0.31。将其与当前的0.36和0.31 - 3.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。