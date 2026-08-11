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KNRG: Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
Курс KNRG за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.68, а максимальная — 25.74.
Следите за динамикой Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KNRG сегодня?
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) сегодня оценивается на уровне 25.68. Инструмент торгуется в пределах 25.68 - 25.74, вчерашнее закрытие составило 25.69, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNRG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF?
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF в настоящее время оценивается в 25.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.06% и USD. Отслеживайте движения KNRG на графике в реальном времени.
Как купить акции KNRG?
Вы можете купить акции Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) по текущей цене 25.68. Ордера обычно размещаются около 25.68 или 25.98, тогда как 8 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNRG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KNRG?
Инвестирование в Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF предполагает учет годового диапазона 25.21 - 26.29 и текущей цены 25.68. Многие сравнивают 0.27% и -1.34% перед размещением ордеров на 25.68 или 25.98. Изучайте ежедневные изменения цены KNRG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF?
Самая высокая цена Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) за последний год составила 26.29. Акции заметно колебались в пределах 25.21 - 26.29, сравнение с 25.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF?
Самая низкая цена Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) за год составила 25.21. Сравнение с текущими 25.68 и 25.21 - 26.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNRG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KNRG?
В прошлом Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.69 и -0.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.69
- Open
- 25.70
- Bid
- 25.68
- Ask
- 25.98
- Low
- 25.68
- High
- 25.74
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- -1.34%
- Годовое изменение
- -0.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%