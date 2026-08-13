KNRG: Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
今日KNRG汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.67和高点25.73进行交易。
关注Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KNRG股票今天的价格是多少？
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF股票今天的定价为25.67。它在25.67 - 25.73范围内交易，昨天的收盘价为25.68，交易量达到6。KNRG的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF股票是否支付股息？
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF目前的价值为25.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.10%和USD。实时查看图表以跟踪KNRG走势。
如何购买KNRG股票？
您可以以25.67的当前价格购买Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF股票。订单通常设置在25.67或25.97附近，而6和-0.23%显示市场活动。立即关注KNRG的实时图表更新。
如何投资KNRG股票？
投资Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF需要考虑年度范围25.21 - 26.29和当前价格25.67。许多人在以25.67或25.97下订单之前，会比较0.23%和。实时查看KNRG价格图表，了解每日变化。
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF的最高价格是26.29。在25.21 - 26.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF的绩效。
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF（KNRG）的最低价格为25.21。将其与当前的25.67和25.21 - 26.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNRG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KNRG股票是什么时候拆分的？
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.68和-0.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.68
- 开盘价
- 25.73
- 卖价
- 25.67
- 买价
- 25.97
- 最低价
- 25.67
- 最高价
- 25.73
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.23%
- 6个月变化
- -1.38%
- 年变化
- -0.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%