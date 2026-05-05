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KNG: FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

51.90 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KNG за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.64, а максимальная — 51.94.

Следите за динамикой FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KNG сегодня?

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) сегодня оценивается на уровне 51.90. Инструмент торгуется в пределах 51.64 - 51.94, вчерашнее закрытие составило 51.95, а торговый объем достиг 342. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF в настоящее время оценивается в 51.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.72% и USD. Отслеживайте движения KNG на графике в реальном времени.

Как купить акции KNG?

Вы можете купить акции FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) по текущей цене 51.90. Ордера обычно размещаются около 51.90 или 52.20, тогда как 342 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KNG?

Инвестирование в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 47.68 - 53.18 и текущей цены 51.90. Многие сравнивают 1.35% и -0.78% перед размещением ордеров на 51.90 или 52.20. Изучайте ежедневные изменения цены KNG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?

Самая высокая цена FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) за последний год составила 53.18. Акции заметно колебались в пределах 47.68 - 53.18, сравнение с 51.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?

Самая низкая цена FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) за год составила 47.68. Сравнение с текущими 51.90 и 47.68 - 53.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KNG?

В прошлом FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.95 и 3.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.64 51.94
Годовой диапазон
47.68 53.18
Предыдущее закрытие
51.95
Open
51.94
Bid
51.90
Ask
52.20
Low
51.64
High
51.94
Объем
342
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
1.35%
6-месячное изменение
-0.78%
Годовое изменение
3.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%