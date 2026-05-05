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KNG: FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
Курс KNG за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.64, а максимальная — 51.94.
Следите за динамикой FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KNG сегодня?
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) сегодня оценивается на уровне 51.90. Инструмент торгуется в пределах 51.64 - 51.94, вчерашнее закрытие составило 51.95, а торговый объем достиг 342. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF в настоящее время оценивается в 51.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.72% и USD. Отслеживайте движения KNG на графике в реальном времени.
Как купить акции KNG?
Вы можете купить акции FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) по текущей цене 51.90. Ордера обычно размещаются около 51.90 или 52.20, тогда как 342 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KNG?
Инвестирование в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 47.68 - 53.18 и текущей цены 51.90. Многие сравнивают 1.35% и -0.78% перед размещением ордеров на 51.90 или 52.20. Изучайте ежедневные изменения цены KNG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?
Самая высокая цена FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) за последний год составила 53.18. Акции заметно колебались в пределах 47.68 - 53.18, сравнение с 51.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?
Самая низкая цена FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) за год составила 47.68. Сравнение с текущими 51.90 и 47.68 - 53.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KNG?
В прошлом FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.95 и 3.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.95
- Open
- 51.94
- Bid
- 51.90
- Ask
- 52.20
- Low
- 51.64
- High
- 51.94
- Объем
- 342
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- -0.78%
- Годовое изменение
- 3.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%