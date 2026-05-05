KNG: FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
今日KNG汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点51.67和高点52.10进行交易。
关注FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KNG股票今天的价格是多少？
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF股票今天的定价为51.93。它在51.67 - 52.10范围内交易，昨天的收盘价为51.90，交易量达到441。KNG的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF股票是否支付股息？
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF目前的价值为51.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.78%和USD。实时查看图表以跟踪KNG走势。
如何购买KNG股票？
您可以以51.93的当前价格购买FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF股票。订单通常设置在51.93或52.23附近，而441和0.23%显示市场活动。立即关注KNG的实时图表更新。
如何投资KNG股票？
投资FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF需要考虑年度范围47.68 - 53.18和当前价格51.93。许多人在以51.93或52.23下订单之前，会比较1.41%和。实时查看KNG价格图表，了解每日变化。
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF的最高价格是53.18。在47.68 - 53.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF的绩效。
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF（KNG）的最低价格为47.68。将其与当前的51.93和47.68 - 53.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KNG股票是什么时候拆分的？
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.90和3.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.90
- 开盘价
- 51.81
- 卖价
- 51.93
- 买价
- 52.23
- 最低价
- 51.67
- 最高价
- 52.10
- 交易量
- 441
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- -0.73%
- 年变化
- 3.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%