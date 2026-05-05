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KNG: FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

51.93 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KNG汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点51.67和高点52.10进行交易。

关注FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
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  • M30
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  • H4
  • D1
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KNG新闻

常见问题解答

KNG股票今天的价格是多少？

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF股票今天的定价为51.93。它在51.67 - 52.10范围内交易，昨天的收盘价为51.90，交易量达到441。KNG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF股票是否支付股息？

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF目前的价值为51.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.78%和USD。实时查看图表以跟踪KNG走势。

如何购买KNG股票？

您可以以51.93的当前价格购买FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF股票。订单通常设置在51.93或52.23附近，而441和0.23%显示市场活动。立即关注KNG的实时图表更新。

如何投资KNG股票？

投资FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF需要考虑年度范围47.68 - 53.18和当前价格51.93。许多人在以51.93或52.23下订单之前，会比较1.41%和。实时查看KNG价格图表，了解每日变化。

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF的最高价格是53.18。在47.68 - 53.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF的绩效。

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF（KNG）的最低价格为47.68。将其与当前的51.93和47.68 - 53.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KNG股票是什么时候拆分的？

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.90和3.78%中可见。

日范围
51.67 52.10
年范围
47.68 53.18
前一天收盘价
51.90
开盘价
51.81
卖价
51.93
买价
52.23
最低价
51.67
最高价
52.10
交易量
441
日变化
0.06%
月变化
1.41%
6个月变化
-0.73%
年变化
3.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%