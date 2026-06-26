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KNCT: Invesco Next Gen Connectivity ETF

195.70 USD 0.43 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KNCT за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 193.89, а максимальная — 195.75.

Следите за динамикой Invesco Next Gen Connectivity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KNCT сегодня?

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) сегодня оценивается на уровне 195.70. Инструмент торгуется в пределах 193.89 - 195.75, вчерашнее закрытие составило 196.13, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Next Gen Connectivity ETF?

Invesco Next Gen Connectivity ETF в настоящее время оценивается в 195.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 65.97% и USD. Отслеживайте движения KNCT на графике в реальном времени.

Как купить акции KNCT?

Вы можете купить акции Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) по текущей цене 195.70. Ордера обычно размещаются около 195.70 или 196.00, тогда как 7 и 0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KNCT?

Инвестирование в Invesco Next Gen Connectivity ETF предполагает учет годового диапазона 117.89 - 219.63 и текущей цены 195.70. Многие сравнивают 5.68% и 33.08% перед размещением ордеров на 195.70 или 196.00. Изучайте ежедневные изменения цены KNCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Next Gen Connectivity ETF?

Самая высокая цена Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) за последний год составила 219.63. Акции заметно колебались в пределах 117.89 - 219.63, сравнение с 196.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Next Gen Connectivity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Next Gen Connectivity ETF?

Самая низкая цена Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) за год составила 117.89. Сравнение с текущими 195.70 и 117.89 - 219.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KNCT?

В прошлом Invesco Next Gen Connectivity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 196.13 и 65.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
193.89 195.75
Годовой диапазон
117.89 219.63
Предыдущее закрытие
196.13
Open
193.89
Bid
195.70
Ask
196.00
Low
193.89
High
195.75
Объем
7
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
5.68%
6-месячное изменение
33.08%
Годовое изменение
65.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%