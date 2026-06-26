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KNCT: Invesco Next Gen Connectivity ETF
Курс KNCT за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 193.89, а максимальная — 195.75.
Следите за динамикой Invesco Next Gen Connectivity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KNCT сегодня?
Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) сегодня оценивается на уровне 195.70. Инструмент торгуется в пределах 193.89 - 195.75, вчерашнее закрытие составило 196.13, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KNCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Next Gen Connectivity ETF?
Invesco Next Gen Connectivity ETF в настоящее время оценивается в 195.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 65.97% и USD. Отслеживайте движения KNCT на графике в реальном времени.
Как купить акции KNCT?
Вы можете купить акции Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) по текущей цене 195.70. Ордера обычно размещаются около 195.70 или 196.00, тогда как 7 и 0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KNCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KNCT?
Инвестирование в Invesco Next Gen Connectivity ETF предполагает учет годового диапазона 117.89 - 219.63 и текущей цены 195.70. Многие сравнивают 5.68% и 33.08% перед размещением ордеров на 195.70 или 196.00. Изучайте ежедневные изменения цены KNCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Next Gen Connectivity ETF?
Самая высокая цена Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) за последний год составила 219.63. Акции заметно колебались в пределах 117.89 - 219.63, сравнение с 196.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Next Gen Connectivity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Next Gen Connectivity ETF?
Самая низкая цена Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) за год составила 117.89. Сравнение с текущими 195.70 и 117.89 - 219.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KNCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KNCT?
В прошлом Invesco Next Gen Connectivity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 196.13 и 65.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 196.13
- Open
- 193.89
- Bid
- 195.70
- Ask
- 196.00
- Low
- 193.89
- High
- 195.75
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 5.68%
- 6-месячное изменение
- 33.08%
- Годовое изменение
- 65.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%