KNCT: Invesco Next Gen Connectivity ETF
今日KNCT汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点194.85和高点195.18进行交易。
关注Invesco Next Gen Connectivity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KNCT股票今天的价格是多少？
Invesco Next Gen Connectivity ETF股票今天的定价为194.99。它在194.85 - 195.18范围内交易，昨天的收盘价为195.70，交易量达到5。KNCT的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Next Gen Connectivity ETF股票是否支付股息？
Invesco Next Gen Connectivity ETF目前的价值为194.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.37%和USD。实时查看图表以跟踪KNCT走势。
如何购买KNCT股票？
您可以以194.99的当前价格购买Invesco Next Gen Connectivity ETF股票。订单通常设置在194.99或195.29附近，而5和-0.10%显示市场活动。立即关注KNCT的实时图表更新。
如何投资KNCT股票？
投资Invesco Next Gen Connectivity ETF需要考虑年度范围117.89 - 219.63和当前价格194.99。许多人在以194.99或195.29下订单之前，会比较5.30%和。实时查看KNCT价格图表，了解每日变化。
Invesco Next Gen Connectivity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Next Gen Connectivity ETF的最高价格是219.63。在117.89 - 219.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Next Gen Connectivity ETF的绩效。
Invesco Next Gen Connectivity ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Next Gen Connectivity ETF（KNCT）的最低价格为117.89。将其与当前的194.99和117.89 - 219.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KNCT股票是什么时候拆分的？
Invesco Next Gen Connectivity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、195.70和65.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 195.70
- 开盘价
- 195.18
- 卖价
- 194.99
- 买价
- 195.29
- 最低价
- 194.85
- 最高价
- 195.18
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 5.30%
- 6个月变化
- 32.60%
- 年变化
- 65.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%