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KNCT: Invesco Next Gen Connectivity ETF

194.99 USD 0.71 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KNCT汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点194.85和高点195.18进行交易。

关注Invesco Next Gen Connectivity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNCT新闻

常见问题解答

KNCT股票今天的价格是多少？

Invesco Next Gen Connectivity ETF股票今天的定价为194.99。它在194.85 - 195.18范围内交易，昨天的收盘价为195.70，交易量达到5。KNCT的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Next Gen Connectivity ETF股票是否支付股息？

Invesco Next Gen Connectivity ETF目前的价值为194.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.37%和USD。实时查看图表以跟踪KNCT走势。

如何购买KNCT股票？

您可以以194.99的当前价格购买Invesco Next Gen Connectivity ETF股票。订单通常设置在194.99或195.29附近，而5和-0.10%显示市场活动。立即关注KNCT的实时图表更新。

如何投资KNCT股票？

投资Invesco Next Gen Connectivity ETF需要考虑年度范围117.89 - 219.63和当前价格194.99。许多人在以194.99或195.29下订单之前，会比较5.30%和。实时查看KNCT价格图表，了解每日变化。

Invesco Next Gen Connectivity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Next Gen Connectivity ETF的最高价格是219.63。在117.89 - 219.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Next Gen Connectivity ETF的绩效。

Invesco Next Gen Connectivity ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Next Gen Connectivity ETF（KNCT）的最低价格为117.89。将其与当前的194.99和117.89 - 219.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KNCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KNCT股票是什么时候拆分的？

Invesco Next Gen Connectivity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、195.70和65.37%中可见。

日范围
194.85 195.18
年范围
117.89 219.63
前一天收盘价
195.70
开盘价
195.18
卖价
194.99
买价
195.29
最低价
194.85
最高价
195.18
交易量
5
日变化
-0.36%
月变化
5.30%
6个月变化
32.60%
年变化
65.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%