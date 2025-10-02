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KLIP: KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S

24.40 USD 0.12 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KLIP за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.27, а максимальная — 24.42.

Следите за динамикой KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KLIP сегодня?

KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S (KLIP) сегодня оценивается на уровне 24.40. Инструмент торгуется в пределах 24.27 - 24.42, вчерашнее закрытие составило 24.28, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KLIP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S?

KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S в настоящее время оценивается в 24.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.62% и USD. Отслеживайте движения KLIP на графике в реальном времени.

Как купить акции KLIP?

Вы можете купить акции KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S (KLIP) по текущей цене 24.40. Ордера обычно размещаются около 24.40 или 24.70, тогда как 24 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KLIP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KLIP?

Инвестирование в KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S предполагает учет годового диапазона 22.42 - 29.62 и текущей цены 24.40. Многие сравнивают 0.83% и -9.86% перед размещением ордеров на 24.40 или 24.70. Изучайте ежедневные изменения цены KLIP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S?

Самая высокая цена KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S (KLIP) за последний год составила 29.62. Акции заметно колебались в пределах 22.42 - 29.62, сравнение с 24.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S?

Самая низкая цена KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S (KLIP) за год составила 22.42. Сравнение с текущими 24.40 и 22.42 - 29.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KLIP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KLIP?

В прошлом KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.28 и -17.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.27 24.42
Годовой диапазон
22.42 29.62
Предыдущее закрытие
24.28
Open
24.30
Bid
24.40
Ask
24.70
Low
24.27
High
24.42
Объем
24
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
0.83%
6-месячное изменение
-9.86%
Годовое изменение
-17.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%