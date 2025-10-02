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KLIP: KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S
Курс KLIP за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.27, а максимальная — 24.42.
Следите за динамикой KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KLIP сегодня?
KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S (KLIP) сегодня оценивается на уровне 24.40. Инструмент торгуется в пределах 24.27 - 24.42, вчерашнее закрытие составило 24.28, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KLIP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S?
KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S в настоящее время оценивается в 24.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.62% и USD. Отслеживайте движения KLIP на графике в реальном времени.
Как купить акции KLIP?
Вы можете купить акции KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S (KLIP) по текущей цене 24.40. Ордера обычно размещаются около 24.40 или 24.70, тогда как 24 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KLIP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KLIP?
Инвестирование в KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S предполагает учет годового диапазона 22.42 - 29.62 и текущей цены 24.40. Многие сравнивают 0.83% и -9.86% перед размещением ордеров на 24.40 или 24.70. Изучайте ежедневные изменения цены KLIP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S?
Самая высокая цена KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S (KLIP) за последний год составила 29.62. Акции заметно колебались в пределах 22.42 - 29.62, сравнение с 24.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S?
Самая низкая цена KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S (KLIP) за год составила 22.42. Сравнение с текущими 24.40 и 22.42 - 29.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KLIP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KLIP?
В прошлом KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.28 и -17.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.28
- Open
- 24.30
- Bid
- 24.40
- Ask
- 24.70
- Low
- 24.27
- High
- 24.42
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 0.83%
- 6-месячное изменение
- -9.86%
- Годовое изменение
- -17.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%