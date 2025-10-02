报价部分
货币 / KLIP
回到股票

KLIP: KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S

24.25 USD 0.15 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KLIP汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点24.25和高点24.38进行交易。

关注KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KLIP新闻

常见问题解答

KLIP股票今天的价格是多少？

KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S股票今天的定价为24.25。它在24.25 - 24.38范围内交易，昨天的收盘价为24.40，交易量达到36。KLIP的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S股票是否支付股息？

KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S目前的价值为24.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.13%和USD。实时查看图表以跟踪KLIP走势。

如何购买KLIP股票？

您可以以24.25的当前价格购买KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S股票。订单通常设置在24.25或24.55附近，而36和-0.41%显示市场活动。立即关注KLIP的实时图表更新。

如何投资KLIP股票？

投资KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S需要考虑年度范围22.42 - 29.62和当前价格24.25。许多人在以24.25或24.55下订单之前，会比较0.21%和。实时查看KLIP价格图表，了解每日变化。

KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S的最高价格是29.62。在22.42 - 29.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S的绩效。

KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S股票的最低价格是多少？

KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S（KLIP）的最低价格为22.42。将其与当前的24.25和22.42 - 29.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KLIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KLIP股票是什么时候拆分的？

KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.40和-18.13%中可见。

日范围
24.25 24.38
年范围
22.42 29.62
前一天收盘价
24.40
开盘价
24.35
卖价
24.25
买价
24.55
最低价
24.25
最高价
24.38
交易量
36
日变化
-0.61%
月变化
0.21%
6个月变化
-10.42%
年变化
-18.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%