KLIP: KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S
今日KLIP汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点24.25和高点24.38进行交易。
关注KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KLIP新闻
常见问题解答
KLIP股票今天的价格是多少？
KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S股票今天的定价为24.25。它在24.25 - 24.38范围内交易，昨天的收盘价为24.40，交易量达到36。KLIP的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S股票是否支付股息？
KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S目前的价值为24.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.13%和USD。实时查看图表以跟踪KLIP走势。
如何购买KLIP股票？
您可以以24.25的当前价格购买KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S股票。订单通常设置在24.25或24.55附近，而36和-0.41%显示市场活动。立即关注KLIP的实时图表更新。
如何投资KLIP股票？
投资KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S需要考虑年度范围22.42 - 29.62和当前价格24.25。许多人在以24.25或24.55下订单之前，会比较0.21%和。实时查看KLIP价格图表，了解每日变化。
KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S的最高价格是29.62。在22.42 - 29.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S的绩效。
KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S股票的最低价格是多少？
KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S（KLIP）的最低价格为22.42。将其与当前的24.25和22.42 - 29.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KLIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KLIP股票是什么时候拆分的？
KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call S历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.40和-18.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.40
- 开盘价
- 24.35
- 卖价
- 24.25
- 买价
- 24.55
- 最低价
- 24.25
- 最高价
- 24.38
- 交易量
- 36
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- -10.42%
- 年变化
- -18.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%