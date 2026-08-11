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KLAR: Klarna Group Plc

19.63 USD 0.28 (1.41%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KLAR за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.37, а максимальная — 19.93.

Следите за динамикой Klarna Group Plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KLAR сегодня?

Klarna Group Plc (KLAR) сегодня оценивается на уровне 19.63. Инструмент торгуется в пределах 19.37 - 19.93, вчерашнее закрытие составило 19.91, а торговый объем достиг 4278. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KLAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Klarna Group Plc?

Klarna Group Plc в настоящее время оценивается в 19.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -63.46% и USD. Отслеживайте движения KLAR на графике в реальном времени.

Как купить акции KLAR?

Вы можете купить акции Klarna Group Plc (KLAR) по текущей цене 19.63. Ордера обычно размещаются около 19.63 или 19.93, тогда как 4278 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KLAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KLAR?

Инвестирование в Klarna Group Plc предполагает учет годового диапазона 12.07 - 53.99 и текущей цены 19.63. Многие сравнивают 1.71% и 48.94% перед размещением ордеров на 19.63 или 19.93. Изучайте ежедневные изменения цены KLAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Klarna Group Plc?

Самая высокая цена Klarna Group Plc (KLAR) за последний год составила 53.99. Акции заметно колебались в пределах 12.07 - 53.99, сравнение с 19.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Klarna Group Plc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Klarna Group Plc?

Самая низкая цена Klarna Group Plc (KLAR) за год составила 12.07. Сравнение с текущими 19.63 и 12.07 - 53.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KLAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KLAR?

В прошлом Klarna Group Plc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.91 и -63.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.37 19.93
Годовой диапазон
12.07 53.99
Предыдущее закрытие
19.91
Open
19.70
Bid
19.63
Ask
19.93
Low
19.37
High
19.93
Объем
4.278 K
Дневное изменение
-1.41%
Месячное изменение
1.71%
6-месячное изменение
48.94%
Годовое изменение
-63.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%