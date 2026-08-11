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KLAR: Klarna Group Plc
Курс KLAR за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.37, а максимальная — 19.93.
Следите за динамикой Klarna Group Plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KLAR сегодня?
Klarna Group Plc (KLAR) сегодня оценивается на уровне 19.63. Инструмент торгуется в пределах 19.37 - 19.93, вчерашнее закрытие составило 19.91, а торговый объем достиг 4278. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KLAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Klarna Group Plc?
Klarna Group Plc в настоящее время оценивается в 19.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -63.46% и USD. Отслеживайте движения KLAR на графике в реальном времени.
Как купить акции KLAR?
Вы можете купить акции Klarna Group Plc (KLAR) по текущей цене 19.63. Ордера обычно размещаются около 19.63 или 19.93, тогда как 4278 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KLAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KLAR?
Инвестирование в Klarna Group Plc предполагает учет годового диапазона 12.07 - 53.99 и текущей цены 19.63. Многие сравнивают 1.71% и 48.94% перед размещением ордеров на 19.63 или 19.93. Изучайте ежедневные изменения цены KLAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Klarna Group Plc?
Самая высокая цена Klarna Group Plc (KLAR) за последний год составила 53.99. Акции заметно колебались в пределах 12.07 - 53.99, сравнение с 19.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Klarna Group Plc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Klarna Group Plc?
Самая низкая цена Klarna Group Plc (KLAR) за год составила 12.07. Сравнение с текущими 19.63 и 12.07 - 53.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KLAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KLAR?
В прошлом Klarna Group Plc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.91 и -63.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.91
- Open
- 19.70
- Bid
- 19.63
- Ask
- 19.93
- Low
- 19.37
- High
- 19.93
- Объем
- 4.278 K
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- 1.71%
- 6-месячное изменение
- 48.94%
- Годовое изменение
- -63.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%