KLAR: Klarna Group Plc
今日KLAR汇率已更改-3.01%。当日，交易品种以低点18.94和高点19.70进行交易。
关注Klarna Group Plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KLAR股票今天的价格是多少？
Klarna Group Plc股票今天的定价为19.04。它在18.94 - 19.70范围内交易，昨天的收盘价为19.63，交易量达到5126。KLAR的实时价格图表显示了这些更新。
Klarna Group Plc股票是否支付股息？
Klarna Group Plc目前的价值为19.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.56%和USD。实时查看图表以跟踪KLAR走势。
如何购买KLAR股票？
您可以以19.04的当前价格购买Klarna Group Plc股票。订单通常设置在19.04或19.34附近，而5126和-2.46%显示市场活动。立即关注KLAR的实时图表更新。
如何投资KLAR股票？
投资Klarna Group Plc需要考虑年度范围12.07 - 53.99和当前价格19.04。许多人在以19.04或19.34下订单之前，会比较-1.35%和。实时查看KLAR价格图表，了解每日变化。
Klarna Group Plc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Klarna Group Plc的最高价格是53.99。在12.07 - 53.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Klarna Group Plc的绩效。
Klarna Group Plc股票的最低价格是多少？
Klarna Group Plc（KLAR）的最低价格为12.07。将其与当前的19.04和12.07 - 53.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KLAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KLAR股票是什么时候拆分的？
Klarna Group Plc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.63和-64.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.63
- 开盘价
- 19.52
- 卖价
- 19.04
- 买价
- 19.34
- 最低价
- 18.94
- 最高价
- 19.70
- 交易量
- 5.126 K
- 日变化
- -3.01%
- 月变化
- -1.35%
- 6个月变化
- 44.46%
- 年变化
- -64.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%