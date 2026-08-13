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KLAR: Klarna Group Plc

19.04 USD 0.59 (3.01%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KLAR汇率已更改-3.01%。当日，交易品种以低点18.94和高点19.70进行交易。

关注Klarna Group Plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

KLAR股票今天的价格是多少？

Klarna Group Plc股票今天的定价为19.04。它在18.94 - 19.70范围内交易，昨天的收盘价为19.63，交易量达到5126。KLAR的实时价格图表显示了这些更新。

Klarna Group Plc股票是否支付股息？

Klarna Group Plc目前的价值为19.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.56%和USD。实时查看图表以跟踪KLAR走势。

如何购买KLAR股票？

您可以以19.04的当前价格购买Klarna Group Plc股票。订单通常设置在19.04或19.34附近，而5126和-2.46%显示市场活动。立即关注KLAR的实时图表更新。

如何投资KLAR股票？

投资Klarna Group Plc需要考虑年度范围12.07 - 53.99和当前价格19.04。许多人在以19.04或19.34下订单之前，会比较-1.35%和。实时查看KLAR价格图表，了解每日变化。

Klarna Group Plc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Klarna Group Plc的最高价格是53.99。在12.07 - 53.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Klarna Group Plc的绩效。

Klarna Group Plc股票的最低价格是多少？

Klarna Group Plc（KLAR）的最低价格为12.07。将其与当前的19.04和12.07 - 53.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KLAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KLAR股票是什么时候拆分的？

Klarna Group Plc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.63和-64.56%中可见。

日范围
18.94 19.70
年范围
12.07 53.99
前一天收盘价
19.63
开盘价
19.52
卖价
19.04
买价
19.34
最低价
18.94
最高价
19.70
交易量
5.126 K
日变化
-3.01%
月变化
-1.35%
6个月变化
44.46%
年变化
-64.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%