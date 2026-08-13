KLAR股票今天的价格是多少？ Klarna Group Plc股票今天的定价为19.04。它在18.94 - 19.70范围内交易，昨天的收盘价为19.63，交易量达到5126。KLAR的实时价格图表显示了这些更新。

Klarna Group Plc股票是否支付股息？ Klarna Group Plc目前的价值为19.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-64.56%和USD。实时查看图表以跟踪KLAR走势。

如何购买KLAR股票？ 您可以以19.04的当前价格购买Klarna Group Plc股票。订单通常设置在19.04或19.34附近，而5126和-2.46%显示市场活动。立即关注KLAR的实时图表更新。

如何投资KLAR股票？ 投资Klarna Group Plc需要考虑年度范围12.07 - 53.99和当前价格19.04。许多人在以19.04或19.34下订单之前，会比较-1.35%和。实时查看KLAR价格图表，了解每日变化。

Klarna Group Plc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Klarna Group Plc的最高价格是53.99。在12.07 - 53.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Klarna Group Plc的绩效。

Klarna Group Plc股票的最低价格是多少？ Klarna Group Plc（KLAR）的最低价格为12.07。将其与当前的19.04和12.07 - 53.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KLAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。