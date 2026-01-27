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KJUL: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July
Курс KJUL за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.03, а максимальная — 34.15.
Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KJUL сегодня?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) сегодня оценивается на уровне 34.11. Инструмент торгуется в пределах 34.03 - 34.15, вчерашнее закрытие составило 34.22, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 34.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.46% и USD. Отслеживайте движения KJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции KJUL?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) по текущей цене 34.11. Ордера обычно размещаются около 34.11 или 34.41, тогда как 46 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KJUL?
Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 30.33 - 35.28 и текущей цены 34.11. Многие сравнивают 1.10% и 5.51% перед размещением ордеров на 34.11 или 34.41. Изучайте ежедневные изменения цены KJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July?
Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) за последний год составила 35.28. Акции заметно колебались в пределах 30.33 - 35.28, сравнение с 34.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July?
Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) за год составила 30.33. Сравнение с текущими 34.11 и 30.33 - 35.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KJUL?
В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.22 и 12.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.22
- Open
- 34.15
- Bid
- 34.11
- Ask
- 34.41
- Low
- 34.03
- High
- 34.15
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 1.10%
- 6-месячное изменение
- 5.51%
- Годовое изменение
- 12.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%