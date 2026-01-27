Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) сегодня оценивается на уровне 34.11. Инструмент торгуется в пределах 34.03 - 34.15, вчерашнее закрытие составило 34.22, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KJUL в реальном времени.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 34.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.46% и USD. Отслеживайте движения KJUL на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) по текущей цене 34.11. Ордера обычно размещаются около 34.11 или 34.41, тогда как 46 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KJUL на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 30.33 - 35.28 и текущей цены 34.11. Многие сравнивают 1.10% и 5.51% перед размещением ордеров на 34.11 или 34.41. Изучайте ежедневные изменения цены KJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) за последний год составила 35.28. Акции заметно колебались в пределах 30.33 - 35.28, сравнение с 34.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July на графике в реальном времени.