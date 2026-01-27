КотировкиРазделы
Валюты / KJUL
Назад в Рынок акций США

KJUL: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July

34.11 USD 0.11 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KJUL за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.03, а максимальная — 34.15.

Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KJUL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KJUL сегодня?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) сегодня оценивается на уровне 34.11. Инструмент торгуется в пределах 34.03 - 34.15, вчерашнее закрытие составило 34.22, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 34.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.46% и USD. Отслеживайте движения KJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции KJUL?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) по текущей цене 34.11. Ордера обычно размещаются около 34.11 или 34.41, тогда как 46 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KJUL?

Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 30.33 - 35.28 и текущей цены 34.11. Многие сравнивают 1.10% и 5.51% перед размещением ордеров на 34.11 или 34.41. Изучайте ежедневные изменения цены KJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) за последний год составила 35.28. Акции заметно колебались в пределах 30.33 - 35.28, сравнение с 34.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July?

Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (KJUL) за год составила 30.33. Сравнение с текущими 34.11 и 30.33 - 35.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KJUL?

В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.22 и 12.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.03 34.15
Годовой диапазон
30.33 35.28
Предыдущее закрытие
34.22
Open
34.15
Bid
34.11
Ask
34.41
Low
34.03
High
34.15
Объем
46
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
1.10%
6-месячное изменение
5.51%
Годовое изменение
12.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%