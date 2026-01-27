KJUL: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July
今日KJUL汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点34.13和高点34.23进行交易。
关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KJUL股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July股票今天的定价为34.19。它在34.13 - 34.23范围内交易，昨天的收盘价为34.11，交易量达到31。KJUL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July股票是否支付股息？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July目前的价值为34.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.73%和USD。实时查看图表以跟踪KJUL走势。
如何购买KJUL股票？
您可以以34.19的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July股票。订单通常设置在34.19或34.49附近，而31和0.18%显示市场活动。立即关注KJUL的实时图表更新。
如何投资KJUL股票？
投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July需要考虑年度范围30.33 - 35.28和当前价格34.19。许多人在以34.19或34.49下订单之前，会比较1.33%和。实时查看KJUL价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July的最高价格是35.28。在30.33 - 35.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July的绩效。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July（KJUL）的最低价格为30.33。将其与当前的34.19和30.33 - 35.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KJUL股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.11和12.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.11
- 开盘价
- 34.13
- 卖价
- 34.19
- 买价
- 34.49
- 最低价
- 34.13
- 最高价
- 34.23
- 交易量
- 31
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 1.33%
- 6个月变化
- 5.75%
- 年变化
- 12.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%