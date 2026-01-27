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KJUL: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July

34.19 USD 0.08 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KJUL汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点34.13和高点34.23进行交易。

关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KJUL新闻

常见问题解答

KJUL股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July股票今天的定价为34.19。它在34.13 - 34.23范围内交易，昨天的收盘价为34.11，交易量达到31。KJUL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July股票是否支付股息？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July目前的价值为34.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.73%和USD。实时查看图表以跟踪KJUL走势。

如何购买KJUL股票？

您可以以34.19的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July股票。订单通常设置在34.19或34.49附近，而31和0.18%显示市场活动。立即关注KJUL的实时图表更新。

如何投资KJUL股票？

投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July需要考虑年度范围30.33 - 35.28和当前价格34.19。许多人在以34.19或34.49下订单之前，会比较1.33%和。实时查看KJUL价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July的最高价格是35.28。在30.33 - 35.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July的绩效。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July（KJUL）的最低价格为30.33。将其与当前的34.19和30.33 - 35.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KJUL股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.11和12.73%中可见。

日范围
34.13 34.23
年范围
30.33 35.28
前一天收盘价
34.11
开盘价
34.13
卖价
34.19
买价
34.49
最低价
34.13
最高价
34.23
交易量
31
日变化
0.23%
月变化
1.33%
6个月变化
5.75%
年变化
12.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%