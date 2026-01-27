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KJAN: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
Курс KJAN за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.19, а максимальная — 46.30.
Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KJAN сегодня?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) сегодня оценивается на уровне 46.21. Инструмент торгуется в пределах 46.19 - 46.30, вчерашнее закрытие составило 46.29, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 46.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.40% и USD. Отслеживайте движения KJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции KJAN?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) по текущей цене 46.21. Ордера обычно размещаются около 46.21 или 46.51, тогда как 6 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KJAN?
Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 39.00 - 46.30 и текущей цены 46.21. Многие сравнивают 0.65% и 8.37% перед размещением ордеров на 46.21 или 46.51. Изучайте ежедневные изменения цены KJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January?
Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) за последний год составила 46.30. Акции заметно колебались в пределах 39.00 - 46.30, сравнение с 46.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January?
Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) за год составила 39.00. Сравнение с текущими 46.21 и 39.00 - 46.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KJAN?
В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.29 и 17.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.29
- Open
- 46.30
- Bid
- 46.21
- Ask
- 46.51
- Low
- 46.19
- High
- 46.30
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- 8.37%
- Годовое изменение
- 17.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%