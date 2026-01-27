Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) сегодня оценивается на уровне 46.21. Инструмент торгуется в пределах 46.19 - 46.30, вчерашнее закрытие составило 46.29, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KJAN в реальном времени.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 46.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.40% и USD. Отслеживайте движения KJAN на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) по текущей цене 46.21. Ордера обычно размещаются около 46.21 или 46.51, тогда как 6 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KJAN на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 39.00 - 46.30 и текущей цены 46.21. Многие сравнивают 0.65% и 8.37% перед размещением ордеров на 46.21 или 46.51. Изучайте ежедневные изменения цены KJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) за последний год составила 46.30. Акции заметно колебались в пределах 39.00 - 46.30, сравнение с 46.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January на графике в реальном времени.