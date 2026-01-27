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KJAN: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

46.21 USD 0.08 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KJAN за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.19, а максимальная — 46.30.

Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KJAN сегодня?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) сегодня оценивается на уровне 46.21. Инструмент торгуется в пределах 46.19 - 46.30, вчерашнее закрытие составило 46.29, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 46.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.40% и USD. Отслеживайте движения KJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции KJAN?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) по текущей цене 46.21. Ордера обычно размещаются около 46.21 или 46.51, тогда как 6 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KJAN?

Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 39.00 - 46.30 и текущей цены 46.21. Многие сравнивают 0.65% и 8.37% перед размещением ордеров на 46.21 или 46.51. Изучайте ежедневные изменения цены KJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) за последний год составила 46.30. Акции заметно колебались в пределах 39.00 - 46.30, сравнение с 46.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January?

Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) за год составила 39.00. Сравнение с текущими 46.21 и 39.00 - 46.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KJAN?

В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.29 и 17.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.19 46.30
Годовой диапазон
39.00 46.30
Предыдущее закрытие
46.29
Open
46.30
Bid
46.21
Ask
46.51
Low
46.19
High
46.30
Объем
6
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.65%
6-месячное изменение
8.37%
Годовое изменение
17.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%