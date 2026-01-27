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KJAN: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

46.24 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KJAN汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点46.18和高点46.29进行交易。

关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KJAN新闻

常见问题解答

KJAN股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January股票今天的定价为46.24。它在46.18 - 46.29范围内交易，昨天的收盘价为46.21，交易量达到9。KJAN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January股票是否支付股息？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January目前的价值为46.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.48%和USD。实时查看图表以跟踪KJAN走势。

如何购买KJAN股票？

您可以以46.24的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January股票。订单通常设置在46.24或46.54附近，而9和-0.04%显示市场活动。立即关注KJAN的实时图表更新。

如何投资KJAN股票？

投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January需要考虑年度范围39.00 - 46.30和当前价格46.24。许多人在以46.24或46.54下订单之前，会比较0.72%和。实时查看KJAN价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January的最高价格是46.30。在39.00 - 46.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January的绩效。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January（KJAN）的最低价格为39.00。将其与当前的46.24和39.00 - 46.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KJAN股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.21和17.48%中可见。

日范围
46.18 46.29
年范围
39.00 46.30
前一天收盘价
46.21
开盘价
46.26
卖价
46.24
买价
46.54
最低价
46.18
最高价
46.29
交易量
9
日变化
0.06%
月变化
0.72%
6个月变化
8.44%
年变化
17.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%