KJAN: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
今日KJAN汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点46.18和高点46.29进行交易。
关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KJAN新闻
- Hedging Demand Spikes Amid AI-Driven Market Rotation
- Where To Invest Now In AI, Biotech, Small Caps, And Gold
- Out Of Favor, Not Out Of Opportunity
- Positive Surprise: Recognizing Change Before Consensus
- Index Hedging Jumps, But Stock Optimism Persists
- Earnings Strength And Easing Risks Support Markets
- Charts, Trends, And Top Trades With Parets And Strazza
- The More Things Change, The More They Remain The Same
- Managing The Cognitive Dissonance Of Long-Term Investing
- The IPO Window Reopens For Small Caps
- Oil Price Shocks Testing Resilience Across Methodologies Among S&P SmallCap 600 Indices
- Oil Shock Meets Asset Price Deflation
- Value Vs. Growth In Small Caps In 2026 - Which Style Factors Are Emerging Winners
- Risk Assets: Dispersion Trumps Directionality
- Small Cap Momentum Moderates
- Setting The Stage For A Value Revival
- Small-Cap Stocks Are Stirring On Policy Shifts, Earnings Edge
- SPX Skew Steepens To 1Y High As Tariff Uncertainty Rises
- Small Caps Stage Quiet Comeback As AI Trade Shows Cracks
- Income Investing In 2026: Balancing Bonds, Small Caps, And MLPs
- Katie Stockton On Market Rotation, Tech Stock Weakness, And More
- Market Outlook: A Change Of Course
- Small Caps And Macroeconomic Shifts: 3 Catalysts For A Breakout
- Equity Market Outlook Q1 2026: Macro Tailwinds Galore, But Mind The Risks
常见问题解答
KJAN股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January股票今天的定价为46.24。它在46.18 - 46.29范围内交易，昨天的收盘价为46.21，交易量达到9。KJAN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January股票是否支付股息？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January目前的价值为46.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.48%和USD。实时查看图表以跟踪KJAN走势。
如何购买KJAN股票？
您可以以46.24的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January股票。订单通常设置在46.24或46.54附近，而9和-0.04%显示市场活动。立即关注KJAN的实时图表更新。
如何投资KJAN股票？
投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January需要考虑年度范围39.00 - 46.30和当前价格46.24。许多人在以46.24或46.54下订单之前，会比较0.72%和。实时查看KJAN价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January的最高价格是46.30。在39.00 - 46.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January的绩效。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January（KJAN）的最低价格为39.00。将其与当前的46.24和39.00 - 46.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KJAN股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.21和17.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.21
- 开盘价
- 46.26
- 卖价
- 46.24
- 买价
- 46.54
- 最低价
- 46.18
- 最高价
- 46.29
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.72%
- 6个月变化
- 8.44%
- 年变化
- 17.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%