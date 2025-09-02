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KIO: KKR Income Opportunities Fund Common Shares

11.17 USD 0.03 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KIO за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.10, а максимальная — 11.23.

Следите за динамикой KKR Income Opportunities Fund Common Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KIO сегодня?

KKR Income Opportunities Fund Common Shares (KIO) сегодня оценивается на уровне 11.17. Инструмент торгуется в пределах 11.10 - 11.23, вчерашнее закрытие составило 11.14, а торговый объем достиг 314. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KIO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KKR Income Opportunities Fund Common Shares?

KKR Income Opportunities Fund Common Shares в настоящее время оценивается в 11.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.35% и USD. Отслеживайте движения KIO на графике в реальном времени.

Как купить акции KIO?

Вы можете купить акции KKR Income Opportunities Fund Common Shares (KIO) по текущей цене 11.17. Ордера обычно размещаются около 11.17 или 11.47, тогда как 314 и 0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KIO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KIO?

Инвестирование в KKR Income Opportunities Fund Common Shares предполагает учет годового диапазона 10.65 - 12.75 и текущей цены 11.17. Многие сравнивают 1.55% и -1.41% перед размещением ордеров на 11.17 или 11.47. Изучайте ежедневные изменения цены KIO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KKR Income Opportunities Fund Common Shares?

Самая высокая цена KKR Income Opportunities Fund Common Shares (KIO) за последний год составила 12.75. Акции заметно колебались в пределах 10.65 - 12.75, сравнение с 11.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KKR Income Opportunities Fund Common Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KKR Income Opportunities Fund Common Shares?

Самая низкая цена KKR Income Opportunities Fund Common Shares (KIO) за год составила 10.65. Сравнение с текущими 11.17 и 10.65 - 12.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KIO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KIO?

В прошлом KKR Income Opportunities Fund Common Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.14 и -10.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.10 11.23
Годовой диапазон
10.65 12.75
Предыдущее закрытие
11.14
Open
11.10
Bid
11.17
Ask
11.47
Low
11.10
High
11.23
Объем
314
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
1.55%
6-месячное изменение
-1.41%
Годовое изменение
-10.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%