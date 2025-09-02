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KIO: KKR Income Opportunities Fund Common Shares
Курс KIO за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.10, а максимальная — 11.23.
Следите за динамикой KKR Income Opportunities Fund Common Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KIO
- KIO CEF: Income May Increase Going Forward, But The Distribution Is Destroying NAV
- GHY: One Of The Best Global Bond Funds, But Not Much Local Currency EM Exposure (GHY)
- HIX: This Fund May Be Exposed To Spirit Airlines Collapse And Is Over-Distributing (HIX)
- ARDC: Buy This High-Yield Dynamic Credit Fund Before The Sale Ends (NYSE:ARDC)
- NHS: Too Expensive Given The Unsustainable Distribution And Bond Market Troubles
- KIO: High Beta Fixed Income CEF With Significant Downside (Rating Downgrade) (NYSE:KIO)
- WDI: Collect High-Yield Income From This Discounted, Diversified Fixed Income Fund
- 7 High-Yield Fixed Income CEFs Trading At Wide Discounts
- PAXS CEF: High-Yield Bond Fund, Trading At A Discount To NAV (NYSE:PAXS)
- OPP: This 13%+ Yielding CEF May Not Be As Good As It Appears
- KIO: Limited Growth Catalysts But Solid Income Fund (NYSE:KIO)
- KIO: High-Yield, But Dropping Distribution Coverage Due To Floating Rate Tilt (NYSE:KIO)
- GHY: Improved Valuation And Near-Term Tailwinds For High-Yield Bonds (NYSE:GHY)
- BGH: Outperforms Peers Despite Limited Growth Potential
- KKR Income Opportunities Fund назначает Джастина Такао на должности CFO, CAO и казначея
- KKR Income Opportunities Fund appoints Justin Takao as CFO, CAO and Treasurer
- NHS: Caution Is Advised For This High-Yielding Bond CEF (NYSE:NHS)
- HIX: Interest Rate Cuts Will Put Downward Pressure On This Fund (NYSE:HIX)
- CIK: Don't Expect Rate Cuts To Cause Bonds To Surge (NYSE:CIK)
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- KIO: This Fixed Income CEF Offers Steady, High-Yield Passive Income (NYSE:KIO)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KIO сегодня?
KKR Income Opportunities Fund Common Shares (KIO) сегодня оценивается на уровне 11.17. Инструмент торгуется в пределах 11.10 - 11.23, вчерашнее закрытие составило 11.14, а торговый объем достиг 314. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KIO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KKR Income Opportunities Fund Common Shares?
KKR Income Opportunities Fund Common Shares в настоящее время оценивается в 11.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.35% и USD. Отслеживайте движения KIO на графике в реальном времени.
Как купить акции KIO?
Вы можете купить акции KKR Income Opportunities Fund Common Shares (KIO) по текущей цене 11.17. Ордера обычно размещаются около 11.17 или 11.47, тогда как 314 и 0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KIO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KIO?
Инвестирование в KKR Income Opportunities Fund Common Shares предполагает учет годового диапазона 10.65 - 12.75 и текущей цены 11.17. Многие сравнивают 1.55% и -1.41% перед размещением ордеров на 11.17 или 11.47. Изучайте ежедневные изменения цены KIO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KKR Income Opportunities Fund Common Shares?
Самая высокая цена KKR Income Opportunities Fund Common Shares (KIO) за последний год составила 12.75. Акции заметно колебались в пределах 10.65 - 12.75, сравнение с 11.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KKR Income Opportunities Fund Common Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KKR Income Opportunities Fund Common Shares?
Самая низкая цена KKR Income Opportunities Fund Common Shares (KIO) за год составила 10.65. Сравнение с текущими 11.17 и 10.65 - 12.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KIO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KIO?
В прошлом KKR Income Opportunities Fund Common Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.14 и -10.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.14
- Open
- 11.10
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Low
- 11.10
- High
- 11.23
- Объем
- 314
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 1.55%
- 6-месячное изменение
- -1.41%
- Годовое изменение
- -10.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%