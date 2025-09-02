KIO: KKR收益机会基金
今日KIO汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点11.17和高点11.24进行交易。
关注KKR收益机会基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- H1
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KIO新闻
- KIO CEF: Income May Increase Going Forward, But The Distribution Is Destroying NAV
- GHY: One Of The Best Global Bond Funds, But Not Much Local Currency EM Exposure (GHY)
- HIX: This Fund May Be Exposed To Spirit Airlines Collapse And Is Over-Distributing (HIX)
- ARDC: Buy This High-Yield Dynamic Credit Fund Before The Sale Ends (NYSE:ARDC)
- NHS: Too Expensive Given The Unsustainable Distribution And Bond Market Troubles
- KIO: High Beta Fixed Income CEF With Significant Downside (Rating Downgrade) (NYSE:KIO)
- WDI: Collect High-Yield Income From This Discounted, Diversified Fixed Income Fund
- 7 High-Yield Fixed Income CEFs Trading At Wide Discounts
- PAXS CEF: High-Yield Bond Fund, Trading At A Discount To NAV (NYSE:PAXS)
- OPP: This 13%+ Yielding CEF May Not Be As Good As It Appears
- KIO: Limited Growth Catalysts But Solid Income Fund (NYSE:KIO)
- KIO: High-Yield, But Dropping Distribution Coverage Due To Floating Rate Tilt (NYSE:KIO)
- GHY: Improved Valuation And Near-Term Tailwinds For High-Yield Bonds (NYSE:GHY)
- BGH: Outperforms Peers Despite Limited Growth Potential
- KKR Income Opportunities Fund任命Justin Takao为首席财务官、首席会计官和财务主管
- KKR Income Opportunities Fund appoints Justin Takao as CFO, CAO and Treasurer
- NHS: Caution Is Advised For This High-Yielding Bond CEF (NYSE:NHS)
- HIX: Interest Rate Cuts Will Put Downward Pressure On This Fund (NYSE:HIX)
- CIK: Don't Expect Rate Cuts To Cause Bonds To Surge (NYSE:CIK)
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- KIO: This Fixed Income CEF Offers Steady, High-Yield Passive Income (NYSE:KIO)
常见问题解答
KIO股票今天的价格是多少？
KKR收益机会基金股票今天的定价为11.22。它在11.17 - 11.24范围内交易，昨天的收盘价为11.17，交易量达到161。KIO的实时价格图表显示了这些更新。
KKR收益机会基金股票是否支付股息？
KKR收益机会基金目前的价值为11.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.95%和USD。实时查看图表以跟踪KIO走势。
如何购买KIO股票？
您可以以11.22的当前价格购买KKR收益机会基金股票。订单通常设置在11.22或11.52附近，而161和0.09%显示市场活动。立即关注KIO的实时图表更新。
如何投资KIO股票？
投资KKR收益机会基金需要考虑年度范围10.65 - 12.75和当前价格11.22。许多人在以11.22或11.52下订单之前，会比较2.00%和。实时查看KIO价格图表，了解每日变化。
KKR收益机会基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KKR收益机会基金的最高价格是12.75。在10.65 - 12.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KKR收益机会基金的绩效。
KKR收益机会基金股票的最低价格是多少？
KKR收益机会基金（KIO）的最低价格为10.65。将其与当前的11.22和10.65 - 12.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KIO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KIO股票是什么时候拆分的？
KKR收益机会基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.17和-9.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.17
- 开盘价
- 11.21
- 卖价
- 11.22
- 买价
- 11.52
- 最低价
- 11.17
- 最高价
- 11.24
- 交易量
- 161
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 2.00%
- 6个月变化
- -0.97%
- 年变化
- -9.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%