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KIO: KKR收益机会基金

11.22 USD 0.05 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KIO汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点11.17和高点11.24进行交易。

关注KKR收益机会基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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KIO新闻

常见问题解答

KIO股票今天的价格是多少？

KKR收益机会基金股票今天的定价为11.22。它在11.17 - 11.24范围内交易，昨天的收盘价为11.17，交易量达到161。KIO的实时价格图表显示了这些更新。

KKR收益机会基金股票是否支付股息？

KKR收益机会基金目前的价值为11.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.95%和USD。实时查看图表以跟踪KIO走势。

如何购买KIO股票？

您可以以11.22的当前价格购买KKR收益机会基金股票。订单通常设置在11.22或11.52附近，而161和0.09%显示市场活动。立即关注KIO的实时图表更新。

如何投资KIO股票？

投资KKR收益机会基金需要考虑年度范围10.65 - 12.75和当前价格11.22。许多人在以11.22或11.52下订单之前，会比较2.00%和。实时查看KIO价格图表，了解每日变化。

KKR收益机会基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KKR收益机会基金的最高价格是12.75。在10.65 - 12.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KKR收益机会基金的绩效。

KKR收益机会基金股票的最低价格是多少？

KKR收益机会基金（KIO）的最低价格为10.65。将其与当前的11.22和10.65 - 12.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KIO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KIO股票是什么时候拆分的？

KKR收益机会基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.17和-9.95%中可见。

日范围
11.17 11.24
年范围
10.65 12.75
前一天收盘价
11.17
开盘价
11.21
卖价
11.22
买价
11.52
最低价
11.17
最高价
11.24
交易量
161
日变化
0.45%
月变化
2.00%
6个月变化
-0.97%
年变化
-9.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%