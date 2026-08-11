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KHPI: Kensington Hedged Premium Income ETF
Курс KHPI за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.26, а максимальная — 26.38.
Следите за динамикой Kensington Hedged Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KHPI сегодня?
Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) сегодня оценивается на уровне 26.32. Инструмент торгуется в пределах 26.26 - 26.38, вчерашнее закрытие составило 26.31, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KHPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kensington Hedged Premium Income ETF?
Kensington Hedged Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 26.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.59% и USD. Отслеживайте движения KHPI на графике в реальном времени.
Как купить акции KHPI?
Вы можете купить акции Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) по текущей цене 26.32. Ордера обычно размещаются около 26.32 или 26.62, тогда как 117 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KHPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KHPI?
Инвестирование в Kensington Hedged Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.99 - 26.50 и текущей цены 26.32. Многие сравнивают 1.54% и 3.58% перед размещением ордеров на 26.32 или 26.62. Изучайте ежедневные изменения цены KHPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kensington Hedged Premium Income ETF?
Самая высокая цена Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) за последний год составила 26.50. Акции заметно колебались в пределах 23.99 - 26.50, сравнение с 26.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kensington Hedged Premium Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kensington Hedged Premium Income ETF?
Самая низкая цена Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) за год составила 23.99. Сравнение с текущими 26.32 и 23.99 - 26.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KHPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KHPI?
В прошлом Kensington Hedged Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.31 и 2.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.31
- Open
- 26.31
- Bid
- 26.32
- Ask
- 26.62
- Low
- 26.26
- High
- 26.38
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 1.54%
- 6-месячное изменение
- 3.58%
- Годовое изменение
- 2.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%