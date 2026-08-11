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KHPI: Kensington Hedged Premium Income ETF

26.32 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KHPI за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.26, а максимальная — 26.38.

Следите за динамикой Kensington Hedged Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KHPI сегодня?

Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) сегодня оценивается на уровне 26.32. Инструмент торгуется в пределах 26.26 - 26.38, вчерашнее закрытие составило 26.31, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KHPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kensington Hedged Premium Income ETF?

Kensington Hedged Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 26.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.59% и USD. Отслеживайте движения KHPI на графике в реальном времени.

Как купить акции KHPI?

Вы можете купить акции Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) по текущей цене 26.32. Ордера обычно размещаются около 26.32 или 26.62, тогда как 117 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KHPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KHPI?

Инвестирование в Kensington Hedged Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.99 - 26.50 и текущей цены 26.32. Многие сравнивают 1.54% и 3.58% перед размещением ордеров на 26.32 или 26.62. Изучайте ежедневные изменения цены KHPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kensington Hedged Premium Income ETF?

Самая высокая цена Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) за последний год составила 26.50. Акции заметно колебались в пределах 23.99 - 26.50, сравнение с 26.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kensington Hedged Premium Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kensington Hedged Premium Income ETF?

Самая низкая цена Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) за год составила 23.99. Сравнение с текущими 26.32 и 23.99 - 26.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KHPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KHPI?

В прошлом Kensington Hedged Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.31 и 2.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.26 26.38
Годовой диапазон
23.99 26.50
Предыдущее закрытие
26.31
Open
26.31
Bid
26.32
Ask
26.62
Low
26.26
High
26.38
Объем
117
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
1.54%
6-месячное изменение
3.58%
Годовое изменение
2.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%