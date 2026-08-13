KHPI: Kensington Hedged Premium Income ETF
今日KHPI汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.23和高点26.37进行交易。
关注Kensington Hedged Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
KHPI股票今天的价格是多少？
Kensington Hedged Premium Income ETF股票今天的定价为26.29。它在26.23 - 26.37范围内交易，昨天的收盘价为26.32，交易量达到99。KHPI的实时价格图表显示了这些更新。
Kensington Hedged Premium Income ETF股票是否支付股息？
Kensington Hedged Premium Income ETF目前的价值为26.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.48%和USD。实时查看图表以跟踪KHPI走势。
如何购买KHPI股票？
您可以以26.29的当前价格购买Kensington Hedged Premium Income ETF股票。订单通常设置在26.29或26.59附近，而99和-0.11%显示市场活动。立即关注KHPI的实时图表更新。
如何投资KHPI股票？
投资Kensington Hedged Premium Income ETF需要考虑年度范围23.99 - 26.50和当前价格26.29。许多人在以26.29或26.59下订单之前，会比较1.43%和。实时查看KHPI价格图表，了解每日变化。
Kensington Hedged Premium Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Kensington Hedged Premium Income ETF的最高价格是26.50。在23.99 - 26.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kensington Hedged Premium Income ETF的绩效。
Kensington Hedged Premium Income ETF股票的最低价格是多少？
Kensington Hedged Premium Income ETF（KHPI）的最低价格为23.99。将其与当前的26.29和23.99 - 26.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KHPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KHPI股票是什么时候拆分的？
Kensington Hedged Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.32和2.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.32
- 开盘价
- 26.32
- 卖价
- 26.29
- 买价
- 26.59
- 最低价
- 26.23
- 最高价
- 26.37
- 交易量
- 99
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 1.43%
- 6个月变化
- 3.46%
- 年变化
- 2.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%