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KHPI: Kensington Hedged Premium Income ETF

26.29 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KHPI汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.23和高点26.37进行交易。

关注Kensington Hedged Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KHPI股票今天的价格是多少？

Kensington Hedged Premium Income ETF股票今天的定价为26.29。它在26.23 - 26.37范围内交易，昨天的收盘价为26.32，交易量达到99。KHPI的实时价格图表显示了这些更新。

Kensington Hedged Premium Income ETF股票是否支付股息？

Kensington Hedged Premium Income ETF目前的价值为26.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.48%和USD。实时查看图表以跟踪KHPI走势。

如何购买KHPI股票？

您可以以26.29的当前价格购买Kensington Hedged Premium Income ETF股票。订单通常设置在26.29或26.59附近，而99和-0.11%显示市场活动。立即关注KHPI的实时图表更新。

如何投资KHPI股票？

投资Kensington Hedged Premium Income ETF需要考虑年度范围23.99 - 26.50和当前价格26.29。许多人在以26.29或26.59下订单之前，会比较1.43%和。实时查看KHPI价格图表，了解每日变化。

Kensington Hedged Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kensington Hedged Premium Income ETF的最高价格是26.50。在23.99 - 26.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kensington Hedged Premium Income ETF的绩效。

Kensington Hedged Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

Kensington Hedged Premium Income ETF（KHPI）的最低价格为23.99。将其与当前的26.29和23.99 - 26.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KHPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KHPI股票是什么时候拆分的？

Kensington Hedged Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.32和2.48%中可见。

日范围
26.23 26.37
年范围
23.99 26.50
前一天收盘价
26.32
开盘价
26.32
卖价
26.29
买价
26.59
最低价
26.23
最高价
26.37
交易量
99
日变化
-0.11%
月变化
1.43%
6个月变化
3.46%
年变化
2.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%