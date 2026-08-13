KHPI股票今天的价格是多少？ Kensington Hedged Premium Income ETF股票今天的定价为26.29。它在26.23 - 26.37范围内交易，昨天的收盘价为26.32，交易量达到99。KHPI的实时价格图表显示了这些更新。

Kensington Hedged Premium Income ETF股票是否支付股息？ Kensington Hedged Premium Income ETF目前的价值为26.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.48%和USD。实时查看图表以跟踪KHPI走势。

如何购买KHPI股票？ 您可以以26.29的当前价格购买Kensington Hedged Premium Income ETF股票。订单通常设置在26.29或26.59附近，而99和-0.11%显示市场活动。立即关注KHPI的实时图表更新。

如何投资KHPI股票？ 投资Kensington Hedged Premium Income ETF需要考虑年度范围23.99 - 26.50和当前价格26.29。许多人在以26.29或26.59下订单之前，会比较1.43%和。实时查看KHPI价格图表，了解每日变化。

Kensington Hedged Premium Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Kensington Hedged Premium Income ETF的最高价格是26.50。在23.99 - 26.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kensington Hedged Premium Income ETF的绩效。

Kensington Hedged Premium Income ETF股票的最低价格是多少？ Kensington Hedged Premium Income ETF（KHPI）的最低价格为23.99。将其与当前的26.29和23.99 - 26.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KHPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。