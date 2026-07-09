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KGRN: KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

24.20 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KGRN за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.19, а максимальная — 24.90.

Следите за динамикой KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KGRN сегодня?

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) сегодня оценивается на уровне 24.20. Инструмент торгуется в пределах 24.19 - 24.90, вчерашнее закрытие составило 24.21, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KGRN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF в настоящее время оценивается в 24.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.73% и USD. Отслеживайте движения KGRN на графике в реальном времени.

Как купить акции KGRN?

Вы можете купить акции KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) по текущей цене 24.20. Ордера обычно размещаются около 24.20 или 24.50, тогда как 12 и -2.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KGRN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KGRN?

Инвестирование в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF предполагает учет годового диапазона 23.00 - 32.95 и текущей цены 24.20. Многие сравнивают -1.22% и -11.71% перед размещением ордеров на 24.20 или 24.50. Изучайте ежедневные изменения цены KGRN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?

Самая высокая цена KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) за последний год составила 32.95. Акции заметно колебались в пределах 23.00 - 32.95, сравнение с 24.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?

Самая низкая цена KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) за год составила 23.00. Сравнение с текущими 24.20 и 23.00 - 32.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KGRN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KGRN?

В прошлом KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.21 и -14.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.19 24.90
Годовой диапазон
23.00 32.95
Предыдущее закрытие
24.21
Open
24.90
Bid
24.20
Ask
24.50
Low
24.19
High
24.90
Объем
12
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
-1.22%
6-месячное изменение
-11.71%
Годовое изменение
-14.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%