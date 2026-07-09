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KGRN: KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

24.14 USD 0.06 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KGRN汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点24.02和高点24.14进行交易。

关注KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KGRN新闻

常见问题解答

KGRN股票今天的价格是多少？

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF股票今天的定价为24.14。它在24.02 - 24.14范围内交易，昨天的收盘价为24.20，交易量达到14。KGRN的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF股票是否支付股息？

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF目前的价值为24.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.94%和USD。实时查看图表以跟踪KGRN走势。

如何购买KGRN股票？

您可以以24.14的当前价格购买KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF股票。订单通常设置在24.14或24.44附近，而14和0.37%显示市场活动。立即关注KGRN的实时图表更新。

如何投资KGRN股票？

投资KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF需要考虑年度范围23.00 - 32.95和当前价格24.14。许多人在以24.14或24.44下订单之前，会比较-1.47%和。实时查看KGRN价格图表，了解每日变化。

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF的最高价格是32.95。在23.00 - 32.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF的绩效。

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF（KGRN）的最低价格为23.00。将其与当前的24.14和23.00 - 32.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KGRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KGRN股票是什么时候拆分的？

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.20和-14.94%中可见。

日范围
24.02 24.14
年范围
23.00 32.95
前一天收盘价
24.20
开盘价
24.05
卖价
24.14
买价
24.44
最低价
24.02
最高价
24.14
交易量
14
日变化
-0.25%
月变化
-1.47%
6个月变化
-11.93%
年变化
-14.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%