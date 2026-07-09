KGRN: KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
今日KGRN汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点24.02和高点24.14进行交易。
关注KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KGRN股票今天的价格是多少？
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF股票今天的定价为24.14。它在24.02 - 24.14范围内交易，昨天的收盘价为24.20，交易量达到14。KGRN的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF股票是否支付股息？
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF目前的价值为24.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.94%和USD。实时查看图表以跟踪KGRN走势。
如何购买KGRN股票？
您可以以24.14的当前价格购买KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF股票。订单通常设置在24.14或24.44附近，而14和0.37%显示市场活动。立即关注KGRN的实时图表更新。
如何投资KGRN股票？
投资KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF需要考虑年度范围23.00 - 32.95和当前价格24.14。许多人在以24.14或24.44下订单之前，会比较-1.47%和。实时查看KGRN价格图表，了解每日变化。
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF的最高价格是32.95。在23.00 - 32.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF的绩效。
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF（KGRN）的最低价格为23.00。将其与当前的24.14和23.00 - 32.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KGRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KGRN股票是什么时候拆分的？
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.20和-14.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.20
- 开盘价
- 24.05
- 卖价
- 24.14
- 买价
- 24.44
- 最低价
- 24.02
- 最高价
- 24.14
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- -1.47%
- 6个月变化
- -11.93%
- 年变化
- -14.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%