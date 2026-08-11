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KGLD: Kurv Gold Enhanced Income ETF

27.99 USD 0.28 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KGLD за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.51, а максимальная — 28.04.

Следите за динамикой Kurv Gold Enhanced Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KGLD сегодня?

Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) сегодня оценивается на уровне 27.99. Инструмент торгуется в пределах 27.51 - 28.04, вчерашнее закрытие составило 27.71, а торговый объем достиг 415. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KGLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kurv Gold Enhanced Income ETF?

Kurv Gold Enhanced Income ETF в настоящее время оценивается в 27.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.70% и USD. Отслеживайте движения KGLD на графике в реальном времени.

Как купить акции KGLD?

Вы можете купить акции Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) по текущей цене 27.99. Ордера обычно размещаются около 27.99 или 28.29, тогда как 415 и 1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KGLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KGLD?

Инвестирование в Kurv Gold Enhanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.55 - 43.44 и текущей цены 27.99. Многие сравнивают 7.45% и -26.80% перед размещением ордеров на 27.99 или 28.29. Изучайте ежедневные изменения цены KGLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kurv Gold Enhanced Income ETF?

Самая высокая цена Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) за последний год составила 43.44. Акции заметно колебались в пределах 25.55 - 43.44, сравнение с 27.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kurv Gold Enhanced Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kurv Gold Enhanced Income ETF?

Самая низкая цена Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) за год составила 25.55. Сравнение с текущими 27.99 и 25.55 - 43.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KGLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KGLD?

В прошлом Kurv Gold Enhanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.71 и -4.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.51 28.04
Годовой диапазон
25.55 43.44
Предыдущее закрытие
27.71
Open
27.66
Bid
27.99
Ask
28.29
Low
27.51
High
28.04
Объем
415
Дневное изменение
1.01%
Месячное изменение
7.45%
6-месячное изменение
-26.80%
Годовое изменение
-4.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%