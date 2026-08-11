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KGLD: Kurv Gold Enhanced Income ETF
Курс KGLD за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.51, а максимальная — 28.04.
Следите за динамикой Kurv Gold Enhanced Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KGLD сегодня?
Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) сегодня оценивается на уровне 27.99. Инструмент торгуется в пределах 27.51 - 28.04, вчерашнее закрытие составило 27.71, а торговый объем достиг 415. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KGLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kurv Gold Enhanced Income ETF?
Kurv Gold Enhanced Income ETF в настоящее время оценивается в 27.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.70% и USD. Отслеживайте движения KGLD на графике в реальном времени.
Как купить акции KGLD?
Вы можете купить акции Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) по текущей цене 27.99. Ордера обычно размещаются около 27.99 или 28.29, тогда как 415 и 1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KGLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KGLD?
Инвестирование в Kurv Gold Enhanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.55 - 43.44 и текущей цены 27.99. Многие сравнивают 7.45% и -26.80% перед размещением ордеров на 27.99 или 28.29. Изучайте ежедневные изменения цены KGLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kurv Gold Enhanced Income ETF?
Самая высокая цена Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) за последний год составила 43.44. Акции заметно колебались в пределах 25.55 - 43.44, сравнение с 27.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kurv Gold Enhanced Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kurv Gold Enhanced Income ETF?
Самая низкая цена Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) за год составила 25.55. Сравнение с текущими 27.99 и 25.55 - 43.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KGLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KGLD?
В прошлом Kurv Gold Enhanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.71 и -4.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.71
- Open
- 27.66
- Bid
- 27.99
- Ask
- 28.29
- Low
- 27.51
- High
- 28.04
- Объем
- 415
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- 7.45%
- 6-месячное изменение
- -26.80%
- Годовое изменение
- -4.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%