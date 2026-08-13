KGLD: Kurv Gold Enhanced Income ETF
今日KGLD汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点27.80和高点28.09进行交易。
关注Kurv Gold Enhanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KGLD股票今天的价格是多少？
Kurv Gold Enhanced Income ETF股票今天的定价为27.88。它在27.80 - 28.09范围内交易，昨天的收盘价为27.99，交易量达到216。KGLD的实时价格图表显示了这些更新。
Kurv Gold Enhanced Income ETF股票是否支付股息？
Kurv Gold Enhanced Income ETF目前的价值为27.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.07%和USD。实时查看图表以跟踪KGLD走势。
如何购买KGLD股票？
您可以以27.88的当前价格购买Kurv Gold Enhanced Income ETF股票。订单通常设置在27.88或28.18附近，而216和-0.43%显示市场活动。立即关注KGLD的实时图表更新。
如何投资KGLD股票？
投资Kurv Gold Enhanced Income ETF需要考虑年度范围25.55 - 43.44和当前价格27.88。许多人在以27.88或28.18下订单之前，会比较7.02%和。实时查看KGLD价格图表，了解每日变化。
Kurv Gold Enhanced Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Kurv Gold Enhanced Income ETF的最高价格是43.44。在25.55 - 43.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kurv Gold Enhanced Income ETF的绩效。
Kurv Gold Enhanced Income ETF股票的最低价格是多少？
Kurv Gold Enhanced Income ETF（KGLD）的最低价格为25.55。将其与当前的27.88和25.55 - 43.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KGLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KGLD股票是什么时候拆分的？
Kurv Gold Enhanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.99和-5.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.99
- 开盘价
- 28.00
- 卖价
- 27.88
- 买价
- 28.18
- 最低价
- 27.80
- 最高价
- 28.09
- 交易量
- 216
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- 7.02%
- 6个月变化
- -27.09%
- 年变化
- -5.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%