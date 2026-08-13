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KGLD: Kurv Gold Enhanced Income ETF

27.88 USD 0.11 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KGLD汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点27.80和高点28.09进行交易。

关注Kurv Gold Enhanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KGLD股票今天的价格是多少？

Kurv Gold Enhanced Income ETF股票今天的定价为27.88。它在27.80 - 28.09范围内交易，昨天的收盘价为27.99，交易量达到216。KGLD的实时价格图表显示了这些更新。

Kurv Gold Enhanced Income ETF股票是否支付股息？

Kurv Gold Enhanced Income ETF目前的价值为27.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.07%和USD。实时查看图表以跟踪KGLD走势。

如何购买KGLD股票？

您可以以27.88的当前价格购买Kurv Gold Enhanced Income ETF股票。订单通常设置在27.88或28.18附近，而216和-0.43%显示市场活动。立即关注KGLD的实时图表更新。

如何投资KGLD股票？

投资Kurv Gold Enhanced Income ETF需要考虑年度范围25.55 - 43.44和当前价格27.88。许多人在以27.88或28.18下订单之前，会比较7.02%和。实时查看KGLD价格图表，了解每日变化。

Kurv Gold Enhanced Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kurv Gold Enhanced Income ETF的最高价格是43.44。在25.55 - 43.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kurv Gold Enhanced Income ETF的绩效。

Kurv Gold Enhanced Income ETF股票的最低价格是多少？

Kurv Gold Enhanced Income ETF（KGLD）的最低价格为25.55。将其与当前的27.88和25.55 - 43.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KGLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KGLD股票是什么时候拆分的？

Kurv Gold Enhanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.99和-5.07%中可见。

日范围
27.80 28.09
年范围
25.55 43.44
前一天收盘价
27.99
开盘价
28.00
卖价
27.88
买价
28.18
最低价
27.80
最高价
28.09
交易量
216
日变化
-0.39%
月变化
7.02%
6个月变化
-27.09%
年变化
-5.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%