Курс KFEB за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.34, а максимальная — 31.35.

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