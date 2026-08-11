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KFEB: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

31.34 USD 0.08 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KFEB за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.34, а максимальная — 31.35.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KFEB сегодня?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) сегодня оценивается на уровне 31.34. Инструмент торгуется в пределах 31.34 - 31.35, вчерашнее закрытие составило 31.26, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 31.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.26% и USD. Отслеживайте движения KFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции KFEB?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) по текущей цене 31.34. Ордера обычно размещаются около 31.34 или 31.64, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KFEB?

Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 27.54 - 31.37 и текущей цены 31.34. Многие сравнивают 0.61% и 8.67% перед размещением ордеров на 31.34 или 31.64. Изучайте ежедневные изменения цены KFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February?

Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) за последний год составила 31.37. Акции заметно колебались в пределах 27.54 - 31.37, сравнение с 31.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February?

Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) за год составила 27.54. Сравнение с текущими 31.34 и 27.54 - 31.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KFEB?

В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.26 и 8.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.34 31.35
Годовой диапазон
27.54 31.37
Предыдущее закрытие
31.26
Open
31.35
Bid
31.34
Ask
31.64
Low
31.34
High
31.35
Объем
4
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
8.67%
Годовое изменение
8.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%