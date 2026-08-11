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KFEB: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
Курс KFEB за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.34, а максимальная — 31.35.
Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KFEB сегодня?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) сегодня оценивается на уровне 31.34. Инструмент торгуется в пределах 31.34 - 31.35, вчерашнее закрытие составило 31.26, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 31.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.26% и USD. Отслеживайте движения KFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции KFEB?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) по текущей цене 31.34. Ордера обычно размещаются около 31.34 или 31.64, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KFEB?
Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 27.54 - 31.37 и текущей цены 31.34. Многие сравнивают 0.61% и 8.67% перед размещением ордеров на 31.34 или 31.64. Изучайте ежедневные изменения цены KFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February?
Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) за последний год составила 31.37. Акции заметно колебались в пределах 27.54 - 31.37, сравнение с 31.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February?
Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) за год составила 27.54. Сравнение с текущими 31.34 и 27.54 - 31.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KFEB?
В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.26 и 8.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.26
- Open
- 31.35
- Bid
- 31.34
- Ask
- 31.64
- Low
- 31.34
- High
- 31.35
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- 8.67%
- Годовое изменение
- 8.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%