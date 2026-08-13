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KFEB: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

31.40 USD 0.06 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KFEB汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点31.40和高点31.41进行交易。

关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

KFEB股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February股票今天的定价为31.40。它在31.40 - 31.41范围内交易，昨天的收盘价为31.34，交易量达到2。KFEB的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February股票是否支付股息？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February目前的价值为31.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.46%和USD。实时查看图表以跟踪KFEB走势。

如何购买KFEB股票？

您可以以31.40的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February股票。订单通常设置在31.40或31.70附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注KFEB的实时图表更新。

如何投资KFEB股票？

投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February需要考虑年度范围27.54 - 31.41和当前价格31.40。许多人在以31.40或31.70下订单之前，会比较0.80%和。实时查看KFEB价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February的最高价格是31.41。在27.54 - 31.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February的绩效。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February（KFEB）的最低价格为27.54。将其与当前的31.40和27.54 - 31.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KFEB股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.34和8.46%中可见。

日范围
31.40 31.41
年范围
27.54 31.41
前一天收盘价
31.34
开盘价
31.41
卖价
31.40
买价
31.70
最低价
31.40
最高价
31.41
交易量
2
日变化
0.19%
月变化
0.80%
6个月变化
8.88%
年变化
8.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%