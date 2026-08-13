KFEB: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
今日KFEB汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点31.40和高点31.41进行交易。
关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KFEB股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February股票今天的定价为31.40。它在31.40 - 31.41范围内交易，昨天的收盘价为31.34，交易量达到2。KFEB的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February股票是否支付股息？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February目前的价值为31.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.46%和USD。实时查看图表以跟踪KFEB走势。
如何购买KFEB股票？
您可以以31.40的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February股票。订单通常设置在31.40或31.70附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注KFEB的实时图表更新。
如何投资KFEB股票？
投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February需要考虑年度范围27.54 - 31.41和当前价格31.40。许多人在以31.40或31.70下订单之前，会比较0.80%和。实时查看KFEB价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February的最高价格是31.41。在27.54 - 31.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February的绩效。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February（KFEB）的最低价格为27.54。将其与当前的31.40和27.54 - 31.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KFEB股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.34和8.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.34
- 开盘价
- 31.41
- 卖价
- 31.40
- 买价
- 31.70
- 最低价
- 31.40
- 最高价
- 31.41
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.80%
- 6个月变化
- 8.88%
- 年变化
- 8.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%