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KF: Korea Fund Inc (The) New

58.40 USD 0.81 (1.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KF за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.95, а максимальная — 59.01.

Следите за динамикой Korea Fund Inc (The) New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KF сегодня?

Korea Fund Inc (The) New (KF) сегодня оценивается на уровне 58.40. Инструмент торгуется в пределах 57.95 - 59.01, вчерашнее закрытие составило 59.21, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Korea Fund Inc (The) New?

Korea Fund Inc (The) New в настоящее время оценивается в 58.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 116.86% и USD. Отслеживайте движения KF на графике в реальном времени.

Как купить акции KF?

Вы можете купить акции Korea Fund Inc (The) New (KF) по текущей цене 58.40. Ордера обычно размещаются около 58.40 или 58.70, тогда как 90 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KF?

Инвестирование в Korea Fund Inc (The) New предполагает учет годового диапазона 26.93 - 81.94 и текущей цены 58.40. Многие сравнивают 7.06% и 7.73% перед размещением ордеров на 58.40 или 58.70. Изучайте ежедневные изменения цены KF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Korea Fund Inc (The) New?

Самая высокая цена Korea Fund Inc (The) New (KF) за последний год составила 81.94. Акции заметно колебались в пределах 26.93 - 81.94, сравнение с 59.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Korea Fund Inc (The) New на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Korea Fund Inc (The) New?

Самая низкая цена Korea Fund Inc (The) New (KF) за год составила 26.93. Сравнение с текущими 58.40 и 26.93 - 81.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KF?

В прошлом Korea Fund Inc (The) New проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.21 и 116.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.95 59.01
Годовой диапазон
26.93 81.94
Предыдущее закрытие
59.21
Open
58.59
Bid
58.40
Ask
58.70
Low
57.95
High
59.01
Объем
90
Дневное изменение
-1.37%
Месячное изменение
7.06%
6-месячное изменение
7.73%
Годовое изменение
116.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%