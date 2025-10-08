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KF: Korea Fund Inc (The) New
Курс KF за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.95, а максимальная — 59.01.
Следите за динамикой Korea Fund Inc (The) New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KF
- KF: Korean Stocks Have Doubled This Year, Yet This CEF Is Still At A Discount (NYSE:KF)
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- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KF сегодня?
Korea Fund Inc (The) New (KF) сегодня оценивается на уровне 58.40. Инструмент торгуется в пределах 57.95 - 59.01, вчерашнее закрытие составило 59.21, а торговый объем достиг 90. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Korea Fund Inc (The) New?
Korea Fund Inc (The) New в настоящее время оценивается в 58.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 116.86% и USD. Отслеживайте движения KF на графике в реальном времени.
Как купить акции KF?
Вы можете купить акции Korea Fund Inc (The) New (KF) по текущей цене 58.40. Ордера обычно размещаются около 58.40 или 58.70, тогда как 90 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KF?
Инвестирование в Korea Fund Inc (The) New предполагает учет годового диапазона 26.93 - 81.94 и текущей цены 58.40. Многие сравнивают 7.06% и 7.73% перед размещением ордеров на 58.40 или 58.70. Изучайте ежедневные изменения цены KF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Korea Fund Inc (The) New?
Самая высокая цена Korea Fund Inc (The) New (KF) за последний год составила 81.94. Акции заметно колебались в пределах 26.93 - 81.94, сравнение с 59.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Korea Fund Inc (The) New на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Korea Fund Inc (The) New?
Самая низкая цена Korea Fund Inc (The) New (KF) за год составила 26.93. Сравнение с текущими 58.40 и 26.93 - 81.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KF?
В прошлом Korea Fund Inc (The) New проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.21 и 116.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.21
- Open
- 58.59
- Bid
- 58.40
- Ask
- 58.70
- Low
- 57.95
- High
- 59.01
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- -1.37%
- Месячное изменение
- 7.06%
- 6-месячное изменение
- 7.73%
- Годовое изменение
- 116.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%