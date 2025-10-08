KF: 韩国基金
今日KF汇率已更改2.74%。当日，交易品种以低点59.90和高点60.69进行交易。
关注韩国基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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KF新闻
- KF: Korean Stocks Have Doubled This Year, Yet This CEF Is Still At A Discount (NYSE:KF)
- Opinion: Move now to seize this potential stock-market crisis and opportunity
- IHD CEF: This Fund Has A Lot Going For It, But The Price Is Above Average
- TDF: Chinese Economy Has Some Headwinds, But This Fund Is Decent
- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
常见问题解答
KF股票今天的价格是多少？
韩国基金股票今天的定价为60.00。它在59.90 - 60.69范围内交易，昨天的收盘价为58.40，交易量达到37。KF的实时价格图表显示了这些更新。
韩国基金股票是否支付股息？
韩国基金目前的价值为60.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注122.80%和USD。实时查看图表以跟踪KF走势。
如何购买KF股票？
您可以以60.00的当前价格购买韩国基金股票。订单通常设置在60.00或60.30附近，而37和0.17%显示市场活动。立即关注KF的实时图表更新。
如何投资KF股票？
投资韩国基金需要考虑年度范围26.93 - 81.94和当前价格60.00。许多人在以60.00或60.30下订单之前，会比较9.99%和。实时查看KF价格图表，了解每日变化。
韩国基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，韩国基金的最高价格是81.94。在26.93 - 81.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪韩国基金的绩效。
韩国基金股票的最低价格是多少？
韩国基金（KF）的最低价格为26.93。将其与当前的60.00和26.93 - 81.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KF股票是什么时候拆分的？
韩国基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.40和122.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 58.40
- 开盘价
- 59.90
- 卖价
- 60.00
- 买价
- 60.30
- 最低价
- 59.90
- 最高价
- 60.69
- 交易量
- 37
- 日变化
- 2.74%
- 月变化
- 9.99%
- 6个月变化
- 10.68%
- 年变化
- 122.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%