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KF: 韩国基金

60.00 USD 1.60 (2.74%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KF汇率已更改2.74%。当日，交易品种以低点59.90和高点60.69进行交易。

关注韩国基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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KF新闻

常见问题解答

KF股票今天的价格是多少？

韩国基金股票今天的定价为60.00。它在59.90 - 60.69范围内交易，昨天的收盘价为58.40，交易量达到37。KF的实时价格图表显示了这些更新。

韩国基金股票是否支付股息？

韩国基金目前的价值为60.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注122.80%和USD。实时查看图表以跟踪KF走势。

如何购买KF股票？

您可以以60.00的当前价格购买韩国基金股票。订单通常设置在60.00或60.30附近，而37和0.17%显示市场活动。立即关注KF的实时图表更新。

如何投资KF股票？

投资韩国基金需要考虑年度范围26.93 - 81.94和当前价格60.00。许多人在以60.00或60.30下订单之前，会比较9.99%和。实时查看KF价格图表，了解每日变化。

韩国基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，韩国基金的最高价格是81.94。在26.93 - 81.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪韩国基金的绩效。

韩国基金股票的最低价格是多少？

韩国基金（KF）的最低价格为26.93。将其与当前的60.00和26.93 - 81.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KF股票是什么时候拆分的？

韩国基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.40和122.80%中可见。

日范围
59.90 60.69
年范围
26.93 81.94
前一天收盘价
58.40
开盘价
59.90
卖价
60.00
买价
60.30
最低价
59.90
最高价
60.69
交易量
37
日变化
2.74%
月变化
9.99%
6个月变化
10.68%
年变化
122.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%