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KDEF: PLUS Korea Defense Industry Index ETF
Курс KDEF за сегодня изменился на 3.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.57, а максимальная — 45.16.
Следите за динамикой PLUS Korea Defense Industry Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KDEF сегодня?
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) сегодня оценивается на уровне 44.89. Инструмент торгуется в пределах 44.57 - 45.16, вчерашнее закрытие составило 43.22, а торговый объем достиг 100. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KDEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
PLUS Korea Defense Industry Index ETF в настоящее время оценивается в 44.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -20.17% и USD. Отслеживайте движения KDEF на графике в реальном времени.
Как купить акции KDEF?
Вы можете купить акции PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) по текущей цене 44.89. Ордера обычно размещаются около 44.89 или 45.19, тогда как 100 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KDEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KDEF?
Инвестирование в PLUS Korea Defense Industry Index ETF предполагает учет годового диапазона 33.30 - 66.39 и текущей цены 44.89. Многие сравнивают 22.18% и -27.23% перед размещением ордеров на 44.89 или 45.19. Изучайте ежедневные изменения цены KDEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
Самая высокая цена PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) за последний год составила 66.39. Акции заметно колебались в пределах 33.30 - 66.39, сравнение с 43.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PLUS Korea Defense Industry Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
Самая низкая цена PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) за год составила 33.30. Сравнение с текущими 44.89 и 33.30 - 66.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KDEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KDEF?
В прошлом PLUS Korea Defense Industry Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.22 и -20.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.22
- Open
- 44.78
- Bid
- 44.89
- Ask
- 45.19
- Low
- 44.57
- High
- 45.16
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- 3.86%
- Месячное изменение
- 22.18%
- 6-месячное изменение
- -27.23%
- Годовое изменение
- -20.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%