Курс KDEF за сегодня изменился на 3.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.57, а максимальная — 45.16.

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