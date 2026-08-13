KDEF股票今天的价格是多少？ PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票今天的定价为43.90。它在43.53 - 43.99范围内交易，昨天的收盘价为44.89，交易量达到84。KDEF的实时价格图表显示了这些更新。

PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票是否支付股息？ PLUS Korea Defense Industry Index ETF目前的价值为43.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.93%和USD。实时查看图表以跟踪KDEF走势。

如何购买KDEF股票？ 您可以以43.90的当前价格购买PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票。订单通常设置在43.90或44.20附近，而84和0.50%显示市场活动。立即关注KDEF的实时图表更新。

如何投资KDEF股票？ 投资PLUS Korea Defense Industry Index ETF需要考虑年度范围33.30 - 66.39和当前价格43.90。许多人在以43.90或44.20下订单之前，会比较19.49%和。实时查看KDEF价格图表，了解每日变化。

PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PLUS Korea Defense Industry Index ETF的最高价格是66.39。在33.30 - 66.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PLUS Korea Defense Industry Index ETF的绩效。

PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票的最低价格是多少？ PLUS Korea Defense Industry Index ETF（KDEF）的最低价格为33.30。将其与当前的43.90和33.30 - 66.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。