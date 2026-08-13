KDEF: PLUS Korea Defense Industry Index ETF
今日KDEF汇率已更改-2.21%。当日，交易品种以低点43.53和高点43.99进行交易。
关注PLUS Korea Defense Industry Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KDEF股票今天的价格是多少？
PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票今天的定价为43.90。它在43.53 - 43.99范围内交易，昨天的收盘价为44.89，交易量达到84。KDEF的实时价格图表显示了这些更新。
PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票是否支付股息？
PLUS Korea Defense Industry Index ETF目前的价值为43.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.93%和USD。实时查看图表以跟踪KDEF走势。
如何购买KDEF股票？
您可以以43.90的当前价格购买PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票。订单通常设置在43.90或44.20附近，而84和0.50%显示市场活动。立即关注KDEF的实时图表更新。
如何投资KDEF股票？
投资PLUS Korea Defense Industry Index ETF需要考虑年度范围33.30 - 66.39和当前价格43.90。许多人在以43.90或44.20下订单之前，会比较19.49%和。实时查看KDEF价格图表，了解每日变化。
PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PLUS Korea Defense Industry Index ETF的最高价格是66.39。在33.30 - 66.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PLUS Korea Defense Industry Index ETF的绩效。
PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票的最低价格是多少？
PLUS Korea Defense Industry Index ETF（KDEF）的最低价格为33.30。将其与当前的43.90和33.30 - 66.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KDEF股票是什么时候拆分的？
PLUS Korea Defense Industry Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.89和-21.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.89
- 开盘价
- 43.68
- 卖价
- 43.90
- 买价
- 44.20
- 最低价
- 43.53
- 最高价
- 43.99
- 交易量
- 84
- 日变化
- -2.21%
- 月变化
- 19.49%
- 6个月变化
- -28.83%
- 年变化
- -21.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%