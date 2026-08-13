报价部分
货币 / KDEF
回到股票

KDEF: PLUS Korea Defense Industry Index ETF

43.90 USD 0.99 (2.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KDEF汇率已更改-2.21%。当日，交易品种以低点43.53和高点43.99进行交易。

关注PLUS Korea Defense Industry Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KDEF股票今天的价格是多少？

PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票今天的定价为43.90。它在43.53 - 43.99范围内交易，昨天的收盘价为44.89，交易量达到84。KDEF的实时价格图表显示了这些更新。

PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票是否支付股息？

PLUS Korea Defense Industry Index ETF目前的价值为43.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.93%和USD。实时查看图表以跟踪KDEF走势。

如何购买KDEF股票？

您可以以43.90的当前价格购买PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票。订单通常设置在43.90或44.20附近，而84和0.50%显示市场活动。立即关注KDEF的实时图表更新。

如何投资KDEF股票？

投资PLUS Korea Defense Industry Index ETF需要考虑年度范围33.30 - 66.39和当前价格43.90。许多人在以43.90或44.20下订单之前，会比较19.49%和。实时查看KDEF价格图表，了解每日变化。

PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PLUS Korea Defense Industry Index ETF的最高价格是66.39。在33.30 - 66.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PLUS Korea Defense Industry Index ETF的绩效。

PLUS Korea Defense Industry Index ETF股票的最低价格是多少？

PLUS Korea Defense Industry Index ETF（KDEF）的最低价格为33.30。将其与当前的43.90和33.30 - 66.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KDEF股票是什么时候拆分的？

PLUS Korea Defense Industry Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.89和-21.93%中可见。

日范围
43.53 43.99
年范围
33.30 66.39
前一天收盘价
44.89
开盘价
43.68
卖价
43.90
买价
44.20
最低价
43.53
最高价
43.99
交易量
84
日变化
-2.21%
月变化
19.49%
6个月变化
-28.83%
年变化
-21.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%