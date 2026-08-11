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KDEC: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
Курс KDEC за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.74, а максимальная — 28.76.
Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KDEC сегодня?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) сегодня оценивается на уровне 28.74. Инструмент торгуется в пределах 28.74 - 28.76, вчерашнее закрытие составило 28.75, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 28.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.90% и USD. Отслеживайте движения KDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции KDEC?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) по текущей цене 28.74. Ордера обычно размещаются около 28.74 или 29.04, тогда как 6 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KDEC?
Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 25.18 - 28.81 и текущей цены 28.74. Многие сравнивают 0.60% и 9.01% перед размещением ордеров на 28.74 или 29.04. Изучайте ежедневные изменения цены KDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December?
Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) за последний год составила 28.81. Акции заметно колебались в пределах 25.18 - 28.81, сравнение с 28.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December?
Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) за год составила 25.18. Сравнение с текущими 28.74 и 25.18 - 28.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KDEC?
В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.75 и 8.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.75
- Open
- 28.76
- Bid
- 28.74
- Ask
- 29.04
- Low
- 28.74
- High
- 28.76
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- 9.01%
- Годовое изменение
- 8.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%