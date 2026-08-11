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KDEC: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December

28.74 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KDEC за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.74, а максимальная — 28.76.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KDEC сегодня?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) сегодня оценивается на уровне 28.74. Инструмент торгуется в пределах 28.74 - 28.76, вчерашнее закрытие составило 28.75, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KDEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 28.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.90% и USD. Отслеживайте движения KDEC на графике в реальном времени.

Как купить акции KDEC?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) по текущей цене 28.74. Ордера обычно размещаются около 28.74 или 29.04, тогда как 6 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KDEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KDEC?

Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 25.18 - 28.81 и текущей цены 28.74. Многие сравнивают 0.60% и 9.01% перед размещением ордеров на 28.74 или 29.04. Изучайте ежедневные изменения цены KDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December?

Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) за последний год составила 28.81. Акции заметно колебались в пределах 25.18 - 28.81, сравнение с 28.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December?

Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December (KDEC) за год составила 25.18. Сравнение с текущими 28.74 и 25.18 - 28.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KDEC?

В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.75 и 8.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.74 28.76
Годовой диапазон
25.18 28.81
Предыдущее закрытие
28.75
Open
28.76
Bid
28.74
Ask
29.04
Low
28.74
High
28.76
Объем
6
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
9.01%
Годовое изменение
8.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%