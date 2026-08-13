KDEC: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
今日KDEC汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点28.81和高点28.82进行交易。
关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KDEC股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票今天的定价为28.81。它在28.81 - 28.82范围内交易，昨天的收盘价为28.74，交易量达到2。KDEC的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票是否支付股息？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December目前的价值为28.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.17%和USD。实时查看图表以跟踪KDEC走势。
如何购买KDEC股票？
您可以以28.81的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票。订单通常设置在28.81或29.11附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注KDEC的实时图表更新。
如何投资KDEC股票？
投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December需要考虑年度范围25.18 - 28.82和当前价格28.81。许多人在以28.81或29.11下订单之前，会比较0.84%和。实时查看KDEC价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December的最高价格是28.82。在25.18 - 28.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December的绩效。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December（KDEC）的最低价格为25.18。将其与当前的28.81和25.18 - 28.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KDEC股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.74和9.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.74
- 开盘价
- 28.82
- 卖价
- 28.81
- 买价
- 29.11
- 最低价
- 28.81
- 最高价
- 28.82
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- 9.27%
- 年变化
- 9.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%