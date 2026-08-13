KDEC股票今天的价格是多少？ Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票今天的定价为28.81。它在28.81 - 28.82范围内交易，昨天的收盘价为28.74，交易量达到2。KDEC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票是否支付股息？ Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December目前的价值为28.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.17%和USD。实时查看图表以跟踪KDEC走势。

如何购买KDEC股票？ 您可以以28.81的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票。订单通常设置在28.81或29.11附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注KDEC的实时图表更新。

如何投资KDEC股票？ 投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December需要考虑年度范围25.18 - 28.82和当前价格28.81。许多人在以28.81或29.11下订单之前，会比较0.84%和。实时查看KDEC价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December的最高价格是28.82。在25.18 - 28.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December的绩效。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？ Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December（KDEC）的最低价格为25.18。将其与当前的28.81和25.18 - 28.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。