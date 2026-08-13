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KDEC: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December

28.81 USD 0.07 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KDEC汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点28.81和高点28.82进行交易。

关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

KDEC股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票今天的定价为28.81。它在28.81 - 28.82范围内交易，昨天的收盘价为28.74，交易量达到2。KDEC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票是否支付股息？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December目前的价值为28.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.17%和USD。实时查看图表以跟踪KDEC走势。

如何购买KDEC股票？

您可以以28.81的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票。订单通常设置在28.81或29.11附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注KDEC的实时图表更新。

如何投资KDEC股票？

投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December需要考虑年度范围25.18 - 28.82和当前价格28.81。许多人在以28.81或29.11下订单之前，会比较0.84%和。实时查看KDEC价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December的最高价格是28.82。在25.18 - 28.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December的绩效。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December（KDEC）的最低价格为25.18。将其与当前的28.81和25.18 - 28.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KDEC股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.74和9.17%中可见。

日范围
28.81 28.82
年范围
25.18 28.82
前一天收盘价
28.74
开盘价
28.82
卖价
28.81
买价
29.11
最低价
28.81
最高价
28.82
交易量
2
日变化
0.24%
月变化
0.84%
6个月变化
9.27%
年变化
9.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%