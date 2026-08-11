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KCOP

24.75 USD 0.34 (1.39%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KCOP за сегодня изменился на 1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.44, а максимальная — 24.80.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KCOP сегодня?

(KCOP) сегодня оценивается на уровне 24.75. Инструмент торгуется в пределах 24.44 - 24.80, вчерашнее закрытие составило 24.41, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KCOP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 24.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.76% и USD. Отслеживайте движения KCOP на графике в реальном времени.

Как купить акции KCOP?

Вы можете купить акции (KCOP) по текущей цене 24.75. Ордера обычно размещаются около 24.75 или 25.05, тогда как 35 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KCOP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KCOP?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 20.43 - 26.93 и текущей цены 24.75. Многие сравнивают 9.08% и -7.13% перед размещением ордеров на 24.75 или 25.05. Изучайте ежедневные изменения цены KCOP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (KCOP) за последний год составила 26.93. Акции заметно колебались в пределах 20.43 - 26.93, сравнение с 24.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (KCOP) за год составила 20.43. Сравнение с текущими 24.75 и 20.43 - 26.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KCOP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KCOP?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.41 и -0.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.44 24.80
Годовой диапазон
20.43 26.93
Предыдущее закрытие
24.41
Open
24.60
Bid
24.75
Ask
25.05
Low
24.44
High
24.80
Объем
35
Дневное изменение
1.39%
Месячное изменение
9.08%
6-месячное изменение
-7.13%
Годовое изменение
-0.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%