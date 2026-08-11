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KCOP
Курс KCOP за сегодня изменился на 1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.44, а максимальная — 24.80.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KCOP сегодня?
(KCOP) сегодня оценивается на уровне 24.75. Инструмент торгуется в пределах 24.44 - 24.80, вчерашнее закрытие составило 24.41, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KCOP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 24.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.76% и USD. Отслеживайте движения KCOP на графике в реальном времени.
Как купить акции KCOP?
Вы можете купить акции (KCOP) по текущей цене 24.75. Ордера обычно размещаются около 24.75 или 25.05, тогда как 35 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KCOP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KCOP?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 20.43 - 26.93 и текущей цены 24.75. Многие сравнивают 9.08% и -7.13% перед размещением ордеров на 24.75 или 25.05. Изучайте ежедневные изменения цены KCOP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (KCOP) за последний год составила 26.93. Акции заметно колебались в пределах 20.43 - 26.93, сравнение с 24.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (KCOP) за год составила 20.43. Сравнение с текущими 24.75 и 20.43 - 26.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KCOP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KCOP?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.41 и -0.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.41
- Open
- 24.60
- Bid
- 24.75
- Ask
- 25.05
- Low
- 24.44
- High
- 24.80
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 1.39%
- Месячное изменение
- 9.08%
- 6-месячное изменение
- -7.13%
- Годовое изменение
- -0.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%