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KCOP

24.57 USD 0.18 (0.73%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KCOP汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点24.41和高点24.72进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KCOP股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为24.57。它在24.41 - 24.72范围内交易，昨天的收盘价为24.75，交易量达到32。KCOP的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为24.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.48%和USD。实时查看图表以跟踪KCOP走势。

如何购买KCOP股票？

您可以以24.57的当前价格购买股票。订单通常设置在24.57或24.87附近，而32和-0.57%显示市场活动。立即关注KCOP的实时图表更新。

如何投资KCOP股票？

投资需要考虑年度范围20.43 - 26.93和当前价格24.57。许多人在以24.57或24.87下订单之前，会比较8.29%和。实时查看KCOP价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是26.93。在20.43 - 26.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（KCOP）的最低价格为20.43。将其与当前的24.57和20.43 - 26.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KCOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KCOP股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.75和-1.48%中可见。

日范围
24.41 24.72
年范围
20.43 26.93
前一天收盘价
24.75
开盘价
24.71
卖价
24.57
买价
24.87
最低价
24.41
最高价
24.72
交易量
32
日变化
-0.73%
月变化
8.29%
6个月变化
-7.80%
年变化
-1.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%