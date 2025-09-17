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KCCA: KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
Курс KCCA за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.13, а максимальная — 17.30.
Следите за динамикой KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KCCA сегодня?
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) сегодня оценивается на уровне 17.26. Инструмент торгуется в пределах 17.13 - 17.30, вчерашнее закрытие составило 17.18, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KCCA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF?
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF в настоящее время оценивается в 17.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.37% и USD. Отслеживайте движения KCCA на графике в реальном времени.
Как купить акции KCCA?
Вы можете купить акции KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) по текущей цене 17.26. Ордера обычно размещаются около 17.26 или 17.56, тогда как 13 и 0.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KCCA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KCCA?
Инвестирование в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 14.57 - 18.16 и текущей цены 17.26. Многие сравнивают 1.29% и 15.45% перед размещением ордеров на 17.26 или 17.56. Изучайте ежедневные изменения цены KCCA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF?
Самая высокая цена KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) за последний год составила 18.16. Акции заметно колебались в пределах 14.57 - 18.16, сравнение с 17.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF?
Самая низкая цена KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) за год составила 14.57. Сравнение с текущими 17.26 и 14.57 - 18.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KCCA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KCCA?
В прошлом KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.18 и 5.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.18
- Open
- 17.13
- Bid
- 17.26
- Ask
- 17.56
- Low
- 17.13
- High
- 17.30
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 15.45%
- Годовое изменение
- 5.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%