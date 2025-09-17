报价部分
货币 / KCCA
回到股票

KCCA: KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

17.25 USD 0.01 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KCCA汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点17.25和高点17.32进行交易。

关注KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KCCA新闻

常见问题解答

KCCA股票今天的价格是多少？

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF股票今天的定价为17.25。它在17.25 - 17.32范围内交易，昨天的收盘价为17.26，交易量达到15。KCCA的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF股票是否支付股息？

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF目前的价值为17.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.31%和USD。实时查看图表以跟踪KCCA走势。

如何购买KCCA股票？

您可以以17.25的当前价格购买KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF股票。订单通常设置在17.25或17.55附近，而15和-0.35%显示市场活动。立即关注KCCA的实时图表更新。

如何投资KCCA股票？

投资KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF需要考虑年度范围14.57 - 18.16和当前价格17.25。许多人在以17.25或17.55下订单之前，会比较1.23%和。实时查看KCCA价格图表，了解每日变化。

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF的最高价格是18.16。在14.57 - 18.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF的绩效。

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF（KCCA）的最低价格为14.57。将其与当前的17.25和14.57 - 18.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KCCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KCCA股票是什么时候拆分的？

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.26和5.31%中可见。

日范围
17.25 17.32
年范围
14.57 18.16
前一天收盘价
17.26
开盘价
17.31
卖价
17.25
买价
17.55
最低价
17.25
最高价
17.32
交易量
15
日变化
-0.06%
月变化
1.23%
6个月变化
15.38%
年变化
5.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%