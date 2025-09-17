KCCA: KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
今日KCCA汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点17.25和高点17.32进行交易。
关注KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KCCA新闻
- Decarbonization In Equity Benchmarks: Not Everywhere And Not All At Once
- EU Carbon Price Slides Amid Policy Noise And Fund Selling
- The Shift To Outcome-Driven ETFs
- Carbon Capture And Storage Enters A New Era Of Progress
- Falling Allowance Supply To Tighten EU Carbon Market
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
常见问题解答
KCCA股票今天的价格是多少？
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF股票今天的定价为17.25。它在17.25 - 17.32范围内交易，昨天的收盘价为17.26，交易量达到15。KCCA的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF股票是否支付股息？
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF目前的价值为17.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.31%和USD。实时查看图表以跟踪KCCA走势。
如何购买KCCA股票？
您可以以17.25的当前价格购买KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF股票。订单通常设置在17.25或17.55附近，而15和-0.35%显示市场活动。立即关注KCCA的实时图表更新。
如何投资KCCA股票？
投资KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF需要考虑年度范围14.57 - 18.16和当前价格17.25。许多人在以17.25或17.55下订单之前，会比较1.23%和。实时查看KCCA价格图表，了解每日变化。
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF的最高价格是18.16。在14.57 - 18.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF的绩效。
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF（KCCA）的最低价格为14.57。将其与当前的17.25和14.57 - 18.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KCCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KCCA股票是什么时候拆分的？
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.26和5.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.26
- 开盘价
- 17.31
- 卖价
- 17.25
- 买价
- 17.55
- 最低价
- 17.25
- 最高价
- 17.32
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 1.23%
- 6个月变化
- 15.38%
- 年变化
- 5.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%