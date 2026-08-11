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KBAB: KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
Курс KBAB за сегодня изменился на 5.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.51, а максимальная — 9.93.
Следите за динамикой KraneShares 2x Long BABA Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KBAB сегодня?
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) сегодня оценивается на уровне 9.93. Инструмент торгуется в пределах 9.51 - 9.93, вчерашнее закрытие составило 9.38, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBAB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares 2x Long BABA Daily ETF?
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF в настоящее время оценивается в 9.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -34.58% и USD. Отслеживайте движения KBAB на графике в реальном времени.
Как купить акции KBAB?
Вы можете купить акции KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) по текущей цене 9.93. Ордера обычно размещаются около 9.93 или 10.23, тогда как 5 и 4.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBAB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KBAB?
Инвестирование в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF предполагает учет годового диапазона 4.95 - 15.46 и текущей цены 9.93. Многие сравнивают 7.47% и -19.00% перед размещением ордеров на 9.93 или 10.23. Изучайте ежедневные изменения цены KBAB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares 2x Long BABA Daily ETF?
Самая высокая цена KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) за последний год составила 15.46. Акции заметно колебались в пределах 4.95 - 15.46, сравнение с 9.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares 2x Long BABA Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares 2x Long BABA Daily ETF?
Самая низкая цена KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) за год составила 4.95. Сравнение с текущими 9.93 и 4.95 - 15.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBAB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KBAB?
В прошлом KraneShares 2x Long BABA Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.38 и -34.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.38
- Open
- 9.51
- Bid
- 9.93
- Ask
- 10.23
- Low
- 9.51
- High
- 9.93
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 5.86%
- Месячное изменение
- 7.47%
- 6-месячное изменение
- -19.00%
- Годовое изменение
- -34.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%