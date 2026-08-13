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KBAB: KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

9.35 USD 0.58 (5.84%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KBAB汇率已更改-5.84%。当日，交易品种以低点9.32和高点9.58进行交易。

关注KraneShares 2x Long BABA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KBAB股票今天的价格是多少？

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF股票今天的定价为9.35。它在9.32 - 9.58范围内交易，昨天的收盘价为9.93，交易量达到7。KBAB的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF股票是否支付股息？

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF目前的价值为9.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.41%和USD。实时查看图表以跟踪KBAB走势。

如何购买KBAB股票？

您可以以9.35的当前价格购买KraneShares 2x Long BABA Daily ETF股票。订单通常设置在9.35或9.65附近，而7和-2.40%显示市场活动。立即关注KBAB的实时图表更新。

如何投资KBAB股票？

投资KraneShares 2x Long BABA Daily ETF需要考虑年度范围4.95 - 15.46和当前价格9.35。许多人在以9.35或9.65下订单之前，会比较1.19%和。实时查看KBAB价格图表，了解每日变化。

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares 2x Long BABA Daily ETF的最高价格是15.46。在4.95 - 15.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares 2x Long BABA Daily ETF的绩效。

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF（KBAB）的最低价格为4.95。将其与当前的9.35和4.95 - 15.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBAB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KBAB股票是什么时候拆分的？

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.93和-38.41%中可见。

日范围
9.32 9.58
年范围
4.95 15.46
前一天收盘价
9.93
开盘价
9.58
卖价
9.35
买价
9.65
最低价
9.32
最高价
9.58
交易量
7
日变化
-5.84%
月变化
1.19%
6个月变化
-23.74%
年变化
-38.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%