KBAB: KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
今日KBAB汇率已更改-5.84%。当日，交易品种以低点9.32和高点9.58进行交易。
关注KraneShares 2x Long BABA Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KBAB股票今天的价格是多少？
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF股票今天的定价为9.35。它在9.32 - 9.58范围内交易，昨天的收盘价为9.93，交易量达到7。KBAB的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF股票是否支付股息？
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF目前的价值为9.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-38.41%和USD。实时查看图表以跟踪KBAB走势。
如何购买KBAB股票？
您可以以9.35的当前价格购买KraneShares 2x Long BABA Daily ETF股票。订单通常设置在9.35或9.65附近，而7和-2.40%显示市场活动。立即关注KBAB的实时图表更新。
如何投资KBAB股票？
投资KraneShares 2x Long BABA Daily ETF需要考虑年度范围4.95 - 15.46和当前价格9.35。许多人在以9.35或9.65下订单之前，会比较1.19%和。实时查看KBAB价格图表，了解每日变化。
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares 2x Long BABA Daily ETF的最高价格是15.46。在4.95 - 15.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares 2x Long BABA Daily ETF的绩效。
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF（KBAB）的最低价格为4.95。将其与当前的9.35和4.95 - 15.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBAB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KBAB股票是什么时候拆分的？
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.93和-38.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.93
- 开盘价
- 9.58
- 卖价
- 9.35
- 买价
- 9.65
- 最低价
- 9.32
- 最高价
- 9.58
- 交易量
- 7
- 日变化
- -5.84%
- 月变化
- 1.19%
- 6个月变化
- -23.74%
- 年变化
- -38.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%