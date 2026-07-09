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KBA: KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

33.83 USD 0.15 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KBA за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.80, а максимальная — 33.88.

Следите за динамикой KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KBA сегодня?

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA) сегодня оценивается на уровне 33.83. Инструмент торгуется в пределах 33.80 - 33.88, вчерашнее закрытие составило 33.98, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF?

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF в настоящее время оценивается в 33.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.75% и USD. Отслеживайте движения KBA на графике в реальном времени.

Как купить акции KBA?

Вы можете купить акции KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA) по текущей цене 33.83. Ордера обычно размещаются около 33.83 или 34.13, тогда как 31 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KBA?

Инвестирование в KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF предполагает учет годового диапазона 28.09 - 35.46 и текущей цены 33.83. Многие сравнивают 3.49% и 9.73% перед размещением ордеров на 33.83 или 34.13. Изучайте ежедневные изменения цены KBA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF?

Самая высокая цена KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA) за последний год составила 35.46. Акции заметно колебались в пределах 28.09 - 35.46, сравнение с 33.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF?

Самая низкая цена KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA) за год составила 28.09. Сравнение с текущими 33.83 и 28.09 - 35.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KBA?

В прошлом KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.98 и 17.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.80 33.88
Годовой диапазон
28.09 35.46
Предыдущее закрытие
33.98
Open
33.82
Bid
33.83
Ask
34.13
Low
33.80
High
33.88
Объем
31
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
3.49%
6-месячное изменение
9.73%
Годовое изменение
17.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%