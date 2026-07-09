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KBA: KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
Курс KBA за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.80, а максимальная — 33.88.
Следите за динамикой KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KBA сегодня?
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA) сегодня оценивается на уровне 33.83. Инструмент торгуется в пределах 33.80 - 33.88, вчерашнее закрытие составило 33.98, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF?
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF в настоящее время оценивается в 33.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.75% и USD. Отслеживайте движения KBA на графике в реальном времени.
Как купить акции KBA?
Вы можете купить акции KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA) по текущей цене 33.83. Ордера обычно размещаются около 33.83 или 34.13, тогда как 31 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KBA?
Инвестирование в KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF предполагает учет годового диапазона 28.09 - 35.46 и текущей цены 33.83. Многие сравнивают 3.49% и 9.73% перед размещением ордеров на 33.83 или 34.13. Изучайте ежедневные изменения цены KBA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF?
Самая высокая цена KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA) за последний год составила 35.46. Акции заметно колебались в пределах 28.09 - 35.46, сравнение с 33.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF?
Самая низкая цена KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA) за год составила 28.09. Сравнение с текущими 33.83 и 28.09 - 35.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KBA?
В прошлом KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.98 и 17.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.98
- Open
- 33.82
- Bid
- 33.83
- Ask
- 34.13
- Low
- 33.80
- High
- 33.88
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 3.49%
- 6-месячное изменение
- 9.73%
- Годовое изменение
- 17.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%