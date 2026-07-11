报价部分
货币 / KBA
回到股票

KBA: KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

33.39 USD 0.44 (1.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KBA汇率已更改-1.30%。当日，交易品种以低点33.39和高点33.49进行交易。

关注KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBA新闻

常见问题解答

KBA股票今天的价格是多少？

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF股票今天的定价为33.39。它在33.39 - 33.49范围内交易，昨天的收盘价为33.83，交易量达到19。KBA的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF股票是否支付股息？

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF目前的价值为33.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.22%和USD。实时查看图表以跟踪KBA走势。

如何购买KBA股票？

您可以以33.39的当前价格购买KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF股票。订单通常设置在33.39或33.69附近，而19和-0.30%显示市场活动。立即关注KBA的实时图表更新。

如何投资KBA股票？

投资KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF需要考虑年度范围28.09 - 35.46和当前价格33.39。许多人在以33.39或33.69下订单之前，会比较2.14%和。实时查看KBA价格图表，了解每日变化。

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF的最高价格是35.46。在28.09 - 35.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF的绩效。

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF（KBA）的最低价格为28.09。将其与当前的33.39和28.09 - 35.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KBA股票是什么时候拆分的？

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.83和16.22%中可见。

日范围
33.39 33.49
年范围
28.09 35.46
前一天收盘价
33.83
开盘价
33.49
卖价
33.39
买价
33.69
最低价
33.39
最高价
33.49
交易量
19
日变化
-1.30%
月变化
2.14%
6个月变化
8.30%
年变化
16.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%