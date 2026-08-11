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KAUG: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August

29.17 USD 0.14 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KAUG за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.15, а максимальная — 29.24.

Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KAUG сегодня?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August (KAUG) сегодня оценивается на уровне 29.17. Инструмент торгуется в пределах 29.15 - 29.24, вчерашнее закрытие составило 29.31, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KAUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August?

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 29.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.97% и USD. Отслеживайте движения KAUG на графике в реальном времени.

Как купить акции KAUG?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August (KAUG) по текущей цене 29.17. Ордера обычно размещаются около 29.17 или 29.47, тогда как 38 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KAUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KAUG?

Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 26.32 - 29.33 и текущей цены 29.17. Многие сравнивают 1.32% и 7.03% перед размещением ордеров на 29.17 или 29.47. Изучайте ежедневные изменения цены KAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August?

Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August (KAUG) за последний год составила 29.33. Акции заметно колебались в пределах 26.32 - 29.33, сравнение с 29.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August?

Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August (KAUG) за год составила 26.32. Сравнение с текущими 29.17 и 26.32 - 29.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KAUG?

В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.31 и 6.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.15 29.24
Годовой диапазон
26.32 29.33
Предыдущее закрытие
29.31
Open
29.24
Bid
29.17
Ask
29.47
Low
29.15
High
29.24
Объем
38
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
1.32%
6-месячное изменение
7.03%
Годовое изменение
6.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%