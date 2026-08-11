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KAUG: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
Курс KAUG за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.15, а максимальная — 29.24.
Следите за динамикой Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KAUG сегодня?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August (KAUG) сегодня оценивается на уровне 29.17. Инструмент торгуется в пределах 29.15 - 29.24, вчерашнее закрытие составило 29.31, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KAUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August?
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 29.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.97% и USD. Отслеживайте движения KAUG на графике в реальном времени.
Как купить акции KAUG?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August (KAUG) по текущей цене 29.17. Ордера обычно размещаются около 29.17 или 29.47, тогда как 38 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KAUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KAUG?
Инвестирование в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 26.32 - 29.33 и текущей цены 29.17. Многие сравнивают 1.32% и 7.03% перед размещением ордеров на 29.17 или 29.47. Изучайте ежедневные изменения цены KAUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August?
Самая высокая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August (KAUG) за последний год составила 29.33. Акции заметно колебались в пределах 26.32 - 29.33, сравнение с 29.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August?
Самая низкая цена Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August (KAUG) за год составила 26.32. Сравнение с текущими 29.17 и 26.32 - 29.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KAUG?
В прошлом Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.31 и 6.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.31
- Open
- 29.24
- Bid
- 29.17
- Ask
- 29.47
- Low
- 29.15
- High
- 29.24
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 1.32%
- 6-месячное изменение
- 7.03%
- Годовое изменение
- 6.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%