KAUG股票今天的价格是多少？ Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票今天的定价为29.30。它在29.25 - 29.31范围内交易，昨天的收盘价为29.17，交易量达到98。KAUG的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票是否支付股息？ Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August目前的价值为29.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.44%和USD。实时查看图表以跟踪KAUG走势。

如何购买KAUG股票？ 您可以以29.30的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票。订单通常设置在29.30或29.60附近，而98和0.00%显示市场活动。立即关注KAUG的实时图表更新。

如何投资KAUG股票？ 投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August需要考虑年度范围26.32 - 29.33和当前价格29.30。许多人在以29.30或29.60下订单之前，会比较1.77%和。实时查看KAUG价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August的最高价格是29.33。在26.32 - 29.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August的绩效。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？ Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August（KAUG）的最低价格为26.32。将其与当前的29.30和26.32 - 29.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。