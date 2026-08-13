KAUG: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
今日KAUG汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点29.25和高点29.31进行交易。
关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KAUG股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票今天的定价为29.30。它在29.25 - 29.31范围内交易，昨天的收盘价为29.17，交易量达到98。KAUG的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票是否支付股息？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August目前的价值为29.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.44%和USD。实时查看图表以跟踪KAUG走势。
如何购买KAUG股票？
您可以以29.30的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票。订单通常设置在29.30或29.60附近，而98和0.00%显示市场活动。立即关注KAUG的实时图表更新。
如何投资KAUG股票？
投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August需要考虑年度范围26.32 - 29.33和当前价格29.30。许多人在以29.30或29.60下订单之前，会比较1.77%和。实时查看KAUG价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August的最高价格是29.33。在26.32 - 29.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August的绩效。
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August（KAUG）的最低价格为26.32。将其与当前的29.30和26.32 - 29.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KAUG股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.17和7.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.17
- 开盘价
- 29.30
- 卖价
- 29.30
- 买价
- 29.60
- 最低价
- 29.25
- 最高价
- 29.31
- 交易量
- 98
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 1.77%
- 6个月变化
- 7.50%
- 年变化
- 7.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%