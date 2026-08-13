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KAUG: Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August

29.30 USD 0.13 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KAUG汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点29.25和高点29.31进行交易。

关注Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KAUG股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票今天的定价为29.30。它在29.25 - 29.31范围内交易，昨天的收盘价为29.17，交易量达到98。KAUG的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票是否支付股息？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August目前的价值为29.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.44%和USD。实时查看图表以跟踪KAUG走势。

如何购买KAUG股票？

您可以以29.30的当前价格购买Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票。订单通常设置在29.30或29.60附近，而98和0.00%显示市场活动。立即关注KAUG的实时图表更新。

如何投资KAUG股票？

投资Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August需要考虑年度范围26.32 - 29.33和当前价格29.30。许多人在以29.30或29.60下订单之前，会比较1.77%和。实时查看KAUG价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August的最高价格是29.33。在26.32 - 29.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August的绩效。

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August（KAUG）的最低价格为26.32。将其与当前的29.30和26.32 - 29.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KAUG股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.17和7.44%中可见。

日范围
29.25 29.31
年范围
26.32 29.33
前一天收盘价
29.17
开盘价
29.30
卖价
29.30
买价
29.60
最低价
29.25
最高价
29.31
交易量
98
日变化
0.45%
月变化
1.77%
6个月变化
7.50%
年变化
7.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%